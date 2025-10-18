Certi amori tornano da avversari. Panni: "Fortitudo, che emozione"

Per tre anni Alessandro Panni ha indossato la canotta della Fortitudo, con spirito di abnegazione, sacrificio, dando sempre tutto se stesso in allenamento e in partita, dimostrando di meritarsi anno dopo anno la riconferma. Domani la Effe se lo ritroverà di fronte, in quella Juvi Cremona dove si è trasferito quest’estate. Ma il legame tra il giocatore nato a Thiene, la Fortitudo e Bologna è sempre fortissimo.

Prima di tutto, Panni come si trova a Cremona?

"Molto bene, mi sono subito ambientato: staff, società, compagni e anche con la città è tutto molto bello, sono felice di questa scelta".

Dalla Fortitudo a Cremona cosa l’ha convinta?

"Qui gli obiettivi sono certamente diversi rispetto a quelli degli ultimi due anni con la Effe: vogliamo raggiungere una tranquilla salvezza. La scelta è stata facile, ho parlato con coach Bechi e con la società e mi hanno subito convinto".

Un progetto Juvi che guarda lontano.

"Assolutamente sì e questo è stato fondamentale per me. La società pensa a una crescita costante cercando di fare ogni anno sempre meglio. Qui il mio ruolo è quello di fare da ’chioccia’ ai giovani e questo mi ha spinto ad accettare un progetto importante come quello della famiglia Ferraroni".

Che emozione sarà quella di affrontare domani la Effe?

"Sono già emozionato a parlarne: non sarà come tornare al PalaDozza, ma giocare contro la Effe mi sembrerà strano".

Per lei, 3 anni intensi...

"Intensi e bellissimi. E’ ovvio che questo mi porterà a un’emozione particolare. Vero che in squadra dei vecchi compagni c’è solo Fantinelli, ma lo staff, con Caja, Angori, Poma i fisio e il dottor Quadrelli, che spero di riabbracciare, è lo stesso con cui abbiamo condiviso tanto".

Sentimenti che ha sviscerato nel messaggio di arrivederci quando quest’estate ha lasciato la Effe.

"E’ stato un saluto ai tifosi, alla società, alla città che è venuto dal cuore in maniera spontanea per ringraziarli di questo viaggio fatto insieme".

Adesso lei alla Juvi e farà di tutto per battere la Effe.

"Ovviamente, questo è lo sport, sono a Cremona e adesso sto dando tutto me stesso per la Juvi. Sappiamo che ci attende una partita difficile, tosta. La Effe avrà voglia di riscatto dopo la sconfitta con Pesaro e nonostante gli infortuni è una squadra molto competitiva".

Quanto competitiva?

"Gli infortuni incidono nell’arco di una stagione: sono convinto che con un sostituito al posto di Benvenuti possa lottare molto in alto. La Effe ha dalla sua l’effetto PalaDozza, uno staff tecnico di livello assoluto e poi giocatori di talento".

Parlando di staff non posso chiederle di Attilio Caja.

"Lo devo ringraziare, mi ha insegnato a essere ancor più professionista e professionale di quanto già non lo fossi. Caja mi ha fatto capire che l’aspetto mentale è importante quanto quello fisico, che devo rimanere sempre connesso e concentrato".

Della Effe, in vista di domani chi teme di più?

"Fantinelli è sempre il fulcro e l’anima della Effe. Se lui gioca bene, la squadra gioca bene e può vincere con tutti".

Cosa dovrà fare Cremona per battere la Flats Service?

"Dovremo essere aggressivi nella nostra metà campo, cercare di bloccare i meccanismi quasi perfetti del loro attacco. Eseguono bene, portano bene blocchi, fanno le cose in maniera aggressiva al cento per cento. Difesa quindi e poi pareggiare l’aggressività della Effe".

Cosa si porta dietro dalla sua esperienza a Bologna?

"A livello umano tante conoscenze e tanti amici. In campo, l’aver giocato per un popolo come quello biancoblù e per una società così storica è qualcosa che mi porterò sempre dentro".

E della città?

"Bologna è uno di quei posti in cui mi immagino da grande. Mi ha entusiasmato viverci e ogni volta che ci torno mi dà brividi particolari: ci sto ragionando, ma mi piacerebbe in futuro poterci vivere".