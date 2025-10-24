Charly sta girando un docu-film sulla sua straordinaria carriera. E all’Aquila ha regalato il primo e storico scudetto. Recalcati a Bologna, come attore protagonista

Charly Recalcati a Bologna. Che ci fa l’ex allenatore della Fortitudo – artefice del primo scudetto del 2000 – e il ct delle ultime medaglie azzurre all’ombra delle Due Torri? Semplice, gira immagini. Non lo fa da turista, Charly, ma da attore protagonista. Proprio così, dopo aver festeggiato gli 80 anni, il mese scorso, Charly è diventato protagonista di un docu-film di prossima uscita. L’argomento del docu-film è proprio, lui, Charly, il signore dei canestri. La nascita a Milano, nel 1945, poi il feeling con la Nazionale della quale, tra l’altro, vanta tutti i record di longetività. Avendo giocato ed essendo stato anche il ct, nessuno può vantare tanti gettoni di presenza con la maglia azzurra. Ma Recalcati è anche uno dei tre tecnici – gli altri sono Valerio Bianchini ed Ettore Messina – capaci di vincere tre scudetti in tre piazze diverse. E nel suo pellegrinaggio cinematografico, Charly è stato a Reggio Calabria (portata ai massimi livelli), Siena (primo titolo per la Mens Sana) e Bologna (storico successo Fortitudo). Prima di infilarsi al PalaDozza, sempre accompagnato dalla moglie Giovanna, Charly ha raggiunto Zone Plus per riabbracciare uno dei suoi ragazzi, Davide Lamma. Fu proprio con Lamma, voluto a tutti i costi in Nazionale, che l’Italia nel 2003 vinse il bronzo agli Europei. Un podio che consentì poi agli azzurri di qualificarsi per i Giochi di Atene dove, nel 2004, avrebbero conquistato l’argento, ultima medaglia azzurra a livello di prima squadra.

E a Zone Plus i due hanno rivissuto l’estate del 2003, quando Davide, nonostante il ’divieto’ del ct, prese parte al Playground dei Giardini Margherita. "Tutto è bene quel che finisce bene", hanno sentenziato i due abbracciandosi.

a. gal.