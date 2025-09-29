Acquista il giornale
Che ripresa La Fortitudo in volo

Impresa Nel secondo tempo la squadra cambia marcia e annulla Scafati. Caja: "Siamo stati bravi"

di FILIPPO MAZZONI
29 settembre 2025
L’applauso di capitan Matteo Fantinelli al pubblico del PalaDozza (Schicchi)

FORTITUDO 94 GIVOVA SCAFATI 64

FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Moore 12, Sarto 15, Sorokas 22, Moretti 13, Della Rosa 13, Imbrò 3, Mazzola 7, Guaiana; Barbieri ne. All. Caja. GIVOVA SCAFATI: Mascolo 14, Walker 19, Allen 6, Mollura 3, Iannuzzi 2, Bortolin 4, Pullazi 13, Caroti 3, Fresno; Chiera ne. All. Crotti. Arbitri: Rudellat, Nuara, Ugolini. Note: parziali 26-21, 34-37, 67-50. Tiri da due: Fortitudo 16/34; Scafati 12/28. Tiri da tre: 15/35; 9/25. Tiri liberi: 17/20; 13/17. Rimbalzi: 44; 30.

La Fortitudo vince e convince battendo, all’esordio casalingo la corazzata Scafati. Dopo un primo tempo altalenante, bene nel primo quarto dove la Effe raggiunge il +8 sul 26-18, una seconda frazione negativa, Matteo Fantinelli e compagni girano a proprio favore la sfida nella ripresa con un parziale da 33-13 che stordisce i campani, toccando poi il +30 nel finale. Ottima prova difensiva con grande aggressività, un attacco che si inceppa solo nel secondo quarto e una ritrovate fisicità (netta la vittoria a rimbalzo 44-30) permettono alla Effe di dominare Scafati.

Partenza lanciata della Fortitudo avanti 13-4 al 4’ sulle iniziative di Moretti e Fantinelli, e sulle tripla di Moore e Sarto. Scafati trova punti ed energia dalla panchina e torna in scia, ma lo stesso fa la Fortitudo con Mazzola e Della Rosa nel silenzio inusuale del PalaDozza con la Fossa fuori per il primo quarto, mentre c’è chi, il gruppo ’i Manigoldi’, rimane fuori, esponendo un polemico striscione "indesiderati a casa nostra".

Nel secondo parziale si alzano i decibel del Madison. Caja continua a ruotare nove elementi, ma in attacco trova risposte positive in pratica solo da Moretti, così Scafati mette la freccia e chiude avanti all’intervallo.

A dare lo strappo definitivo alla sfida è Alvise Sarto, nel primo tempo silente, ma autore, a inizio ripresa di un parziale personale di 9-0, a cui si aggiunge l’appoggio di Moore e la tripla di un Sorokas tornato martellante. La tripla di Della Rosa per il 56-45, segna il primo vantaggio in doppia cifra al 26’ e la fine della sfida. Sorokas, continua a bombardare, Moretti mette tanta energia sottocanestro, così la Fortitudo segna 33 punti nella terza frazione, quasi gli stessi, 34, messi a segno nel primo tempo.

Nell’ultimo quarto la Effe, davanti anche a una troupe Netflix al PalaDozza per un sopralluogo legato a un film che riprenderà una partita vera. Soddisfatto, e non potrebbe essersi altrimenti, coach Caja. "La partita nascondeva tante insidie. I ragazzi sono stati bravi mettendo in campo fatto quello che proviamo in allenamento, mettendo difesa ed energia importante, tranne uno sprazzo secondo quarto".

