Coach Caja: "Partita di cuore, pronti per la sfida a Desio"

E’ stata un’altra partita dove i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, con grande desiderio di vincerla – sottolinea coach Attilio Caja –. Siamo stati avanti per 39’. Abbiamo fatto una partita di grande cuore e siamo stati bravi nel gestire i problemi di falli che abbiamo avuto. Accettiamo il metro arbitrale, anche se ci sentiamo non tutelati. I direttori di gara fanno del loro meglio e possono sbagliare. Spero che a Desio ci sarà l’arbitraggio che loro hanno avuto oggi. A Desio in 2’ Mian aveva già 2 falli.

Dichiarazioni che hanno fatto da contraltare alle parole di coach Brienza, tutt’altro che soddisfatto dell’arbitraggio. "Un’eccellente prova di squadra e in difesa abbiamo chiuso bene l’area – dice Caja –. Andiamo a Desio sapendo di giocarci le nostre carte anche se loro hanno il vantaggio del fattore campo. Si parte 50-50, ma ce la giocheremo. Freeman ha fatto una partita importante dietro e davanti, ha avuto 30 di valutazione, mentre per Fantinelli il canestro finale è il giusto premio per la sua dedizione".

Caja torna sull’arbitraggio contestato dal collega brianzolo. "Rispetto la sua opinione, io parlo oggettivamente di numeri, 27 falli contro 19. Penso che abbiamo tecnicamente delle cose da migliorare. Siamo pronti a giocare e siamo fiduciosi in quello che facciamo. Sono ragazzi seri, si preparano bene e c’è fiducia nel fatto che possano farcela".

Poi parla di Mian, Aradori e Bolpin. "Il lavoro sarà farli continuare a tirare, sono capaci di farlo e non ci sarà alcun problema. Continueremo a giocare per loro dandogli fiducia. Mian giocherà, così come Aradori, sono i nostri cardinali offensivi. Se sarà una giornata storta non ci sarà da recriminare perché avranno fatto il massimo".

f. m.