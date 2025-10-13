Acquista il giornale
"Condizionati dai soli sei punti segnati. Siamo pochi, ma dobbiamo fare di necessitù virtù». L’amarezza di coach Caja: "Un pessimo secondo quarto»

Può avere un peso il lungometraggio di mercoledì sera contro l’Urania in termini di stanchezza, ma i tanti errori a...

di GIACOMO GELATI
13 ottobre 2025
Può avere un peso il lungometraggio di mercoledì sera contro l’Urania in termini di stanchezza, ma i tanti errori a un nonnulla dal canestro, alcuni giri a vuoto difensivi e un terzo quarto da spettatori non sono imputabili solo ai 50’ giocati pochi giorni fa. Anche perché è necessario fare i conti con una regular season da 38 partite: dove esultare se si vince e amareggiarsi se si perde deve durare poco.

"Complimenti a Pesaro per la vittoria – dice Caja –, sono stati più bravi di noi. Abbiamo pagato un pessimo secondo quarto da 6 punti. Ci ha condizionato molto e non abbiamo trovato giocatori per darci una mano".

Decisivi i secondi 10’ di gioco, quelli che hanno indirizzato il corso del match biancoblù. "A livello numerico c’è un dato che salta all’occhio, cioè il nostro 40 percento da due e il loro 60 percento: frutto della fisicità che ci manca in area ed è una cosa strutturale che abbiamo. La loro presenza in area è stata di grande qualità. Pur prendendo 18 rimbalzi offensivi e avendo buona aggressività abbiamo giocato male il secondo quarto. Troppe palle perse ed errori". Ancora priva dei lungodegenti (Anumba e Mazzola su tutti), la Effe paga una fisicità inferiore. "Difensivamente stiamo facendo discretamente. Contro Pesaro l’abbiamo persa per il secondo quarto modesto: 6 punti in un quarto fai fatica. Alla fine abbiamo anche un modo di difendere con certi giocatori votati. Abbiamo meno fisicità in area, un lungo di 2 metri scarsi. Certo, ci mancano i giocatori, ma dobbiamo fare di necessità virtù".

