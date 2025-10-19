Acquista il giornale
La Fortitudo cade a Cremona 68-58: è la seconda sconfitta consecutiva

Non ce la fa la Flats Service contro la Juvi. Brutto passaggio a vuoto, la ripresa di tono alla terza frazione non basta per la Effe

di FILIPPO MAZZONI
19 ottobre 2025
Seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo che dopo la sconfitta interna con Pesaro cade anche a Cremona con la Juvi (Foto Rastelli)

Seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo che dopo la sconfitta interna con Pesaro cade anche a Cremona con la Juvi (Foto Rastelli)

Cremona, 19 ottobre 2025 - Seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo che dopo la sconfitta interna con Pesaro cade anche a Cremona con la Juvi.

Brutto passaggio a vuoto per la Effe che si perde, ancora, nella seconda frazione di gioco (parziale di 20-7 per Cremona) finisce a -21 ad inizio terza frazione di gioco, ma poi nell’ultimo quarto risale fino a -5, 59-54 al 35’ salvo poi non trovare lo spunto finale per il sorpasso. Inizio di confronto equilibrato, dove si segna davvero tanto. La forbice del distacco rimane sempre molto stretta, con Moore prima e Moretti poi a tenere a stretto contatto una Fortitudo, anche se la Juvi sembra avere dalla sua l’inerzia del confronto con Bartoli e Allinei a menare le danze per oro amaranto.

Sono proprio 2 triple di Allinei a dare la prima svolta al match con Cremona a +7, sul 22-15 e Caja costretto a chiamare il suo secondo timeout in pochi minuti al 9’. Si accende Sorokas e la Effe risale trovando, proprio con il lituano, la sua prima tripla della sfida, che vale il 22-19.

È l’ex Alessandro Panni a far valere la più classifica legge dell’ex. Con 8 punti in rapida successione il capitano della Juvi lancia i suoi avanti 35-19 con un parziale cremonese di 11-0 ed effe che non segna per 4’.

La Fortitudo continua a faticare in attacco segnando appena 7 punti nel secondo parziale, mentre dall’altra parte 5 punti in successione di Garrett e il canestro di Mcconico lanciano i padroni di casa avanti anche sul +19.

Alla ripresa del gioco arriva il -21, ma poi se non altro la Fortitudo alza il tono della propria difesa concedendo complessivamente agli avversari 10 punti nel quarto (e 14 nell’ultimo), ma a sua volta segna poco di più, 12, e questo non può bastare per tentare la rimonta.

Nell’ultimo quarto dal -18, la Effe gira l’inerzia a proprio favore e risale pian piano la china tornando a -5, sul 59-54, al 35’ grazie alla tripla di Della Rosa e a 8 punti di Moore, ma la rimonta biancoblù finisce qui e la Effe cade di nuovo.

Il tabellino

JUVI CREMONA 68

FORTITUDO BOLOGNA 58

FERRARONI CREMONA: Garrett 6, Allinei 15, Bartoli 8, Mcconico 7, Del Cadia 4; Panni 10, Zugno, La Torre 2, Barbante 8, Bortolin 8; Di Croce ne, Fiodo ne. All. Bechi.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Moore 13, Sarto 8, Sorokas 8, Moretti 8; Della Rosa 8, Imbrò, Guaiana 5, Anumba; Barbieri ne. All. Caja.

Arbitri: Wassermann, Giunta, Luchi.

Note: parziali 24-19, 44-26, 54-38

Tiri da due: Cremona 16/32; Fortitudo 14/25. TIri da tre: 10/31; 6/30. Tiri liberi: 6/10; 12/13.

Rimbalzi: 34; 38.

