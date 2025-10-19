La Fortitudo cade a Cremona 68-58: è la seconda sconfitta consecutiva

Cremona, 19 ottobre 2025 - Seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo che dopo la sconfitta interna con Pesaro cade anche a Cremona con la Juvi.

Brutto passaggio a vuoto per la Effe che si perde, ancora, nella seconda frazione di gioco (parziale di 20-7 per Cremona) finisce a -21 ad inizio terza frazione di gioco, ma poi nell’ultimo quarto risale fino a -5, 59-54 al 35’ salvo poi non trovare lo spunto finale per il sorpasso. Inizio di confronto equilibrato, dove si segna davvero tanto. La forbice del distacco rimane sempre molto stretta, con Moore prima e Moretti poi a tenere a stretto contatto una Fortitudo, anche se la Juvi sembra avere dalla sua l’inerzia del confronto con Bartoli e Allinei a menare le danze per oro amaranto.

Sono proprio 2 triple di Allinei a dare la prima svolta al match con Cremona a +7, sul 22-15 e Caja costretto a chiamare il suo secondo timeout in pochi minuti al 9’. Si accende Sorokas e la Effe risale trovando, proprio con il lituano, la sua prima tripla della sfida, che vale il 22-19.

È l’ex Alessandro Panni a far valere la più classifica legge dell’ex. Con 8 punti in rapida successione il capitano della Juvi lancia i suoi avanti 35-19 con un parziale cremonese di 11-0 ed effe che non segna per 4’.

La Fortitudo continua a faticare in attacco segnando appena 7 punti nel secondo parziale, mentre dall’altra parte 5 punti in successione di Garrett e il canestro di Mcconico lanciano i padroni di casa avanti anche sul +19.

Alla ripresa del gioco arriva il -21, ma poi se non altro la Fortitudo alza il tono della propria difesa concedendo complessivamente agli avversari 10 punti nel quarto (e 14 nell’ultimo), ma a sua volta segna poco di più, 12, e questo non può bastare per tentare la rimonta.

Nell’ultimo quarto dal -18, la Effe gira l’inerzia a proprio favore e risale pian piano la china tornando a -5, sul 59-54, al 35’ grazie alla tripla di Della Rosa e a 8 punti di Moore, ma la rimonta biancoblù finisce qui e la Effe cade di nuovo.

Il tabellino

JUVI CREMONA 68

FORTITUDO BOLOGNA 58

FERRARONI CREMONA: Garrett 6, Allinei 15, Bartoli 8, Mcconico 7, Del Cadia 4; Panni 10, Zugno, La Torre 2, Barbante 8, Bortolin 8; Di Croce ne, Fiodo ne. All. Bechi.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Moore 13, Sarto 8, Sorokas 8, Moretti 8; Della Rosa 8, Imbrò, Guaiana 5, Anumba; Barbieri ne. All. Caja.

Arbitri: Wassermann, Giunta, Luchi.

Note: parziali 24-19, 44-26, 54-38

Tiri da due: Cremona 16/32; Fortitudo 14/25. TIri da tre: 10/31; 6/30. Tiri liberi: 6/10; 12/13.

Rimbalzi: 34; 38.