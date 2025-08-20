Della Rosa, spirito libero: "Fortitudo, darò tutto"

E’ una Fortitudo che parla toscano. C’è un filo che unisce Gianluca Della Rosa e Lorenzo Benvenuti, due dei nuovi arrivi della Fortitudo. Entrambi toscani, curiosità ufficializzati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro nel giugno scorso, nella prima amichevole della stagione, ieri a Terranova Bracciolini con Rieti, i due devono aver sentito aria di casa.

L’uno, Benvenuti, 30 anni nato a Firenze e cresciuto a Livorno, l’altro Della Rosa, pistoiese doc, in biancorosso da sempre, capitano e bandiera degli orsi. "Era da un paio di anni che dovevo venire in Fortitudo – conferma Della Rosa che oggi compie 29 anni – e quest’estate ho fatto la mia scelta. Quando la Effe chiama non ci pensi due volte. Da pistoiese sono molto legato alla mia città, ma ora ho sposato Bologna e una gloriosa società come la Fortitudo. Darò tutto".

Chi ha voluto fortemente Della Rosa sotto le Due Torri è proprio coach Attilio Caja che, se avesse potuto, lo avrebbe fatto arrivare all’ombra delle Due Torri anche prima. "Ho un bellissimo rapporto con lui, pretende tanto e noi per vincere dobbiamo stare alle sue regole lavorando tantissimo. Ho fatto nove anni a Pistoia, anche da capitano, e all’inizio ovviamente ero un po’ scombussolato a trovarmi in un contesto nuovo, ma grazie ai compagni e alla società mi sono trovato subito benissimo. Cercherò sul campo di rispondere all’amore dei tifosi".

Il playmaker non si nasconde anche se sottolinea l’importanza del gruppo. "Noi in lotta per la promozione? Tutto parte dall’alchimia di squadra, i giocatori non devono andare fuori contesto, dobbiamo creare una bella atmosfera tra di noi fuori dal terreno di gioco, da riproporre poi in campo. Il gruppo? Fantinelli ci ha fatto subito ambientare. Siamo tutti nuovi e stando ore e ore in palestra faremo bene".

A completare la coppia o meglio l’asse tutto toscano playmaker-pivot, da sempre la spina dorsale di una squadra di basket, c’è Lorenzo Benvenuti trentenne ala-centro di 206 centimetri. "La chiamata di Caja e della Fortitudo è qualcosa che un giocatore aspetta sempre, per me è un motivo di orgoglio. Arrivo in un pacchetto lunghi dove ci sono tanti giocatori esperti. Dovremo dare una impronta di fisicità, rispondendo alle richieste dell’allenatore".

Per il fiorentino arrivato alla Fortitudo dopo due stagioni a Cento e altre tre a Forlì è il momento più alto della carriera. "Cercherò di fare del mio meglio per farmi trovare pronto. La serie A è l’obiettivo di tutti, anche mio personale, ci lavoreremo giorno per giorno".