Derby Forlì-Fortitudo: Appello alla Correttezza delle Tifoserie

"Ci auspichiamo dalle tifoserie un comportamento corretto fuori e dentro al palazzetto". Con una dichiarazione congiunta Forlì e Fortitudo lanciano un appello alle rispettive tifoserie il vista del derby in programma domani.

Torna il derby sugli spalti, con la Questura di Forlì che ha concesso la presenza della tifoseria ospite in virtù della collaborazione di entrambe le società, che saranno responsabili della sicurezza e garanti del regolare svolgimento dell’evento. Le parole spese e il clima di collaborazione instaurato tra Forlì e Fortitudo, ha convinto gli organi preposti a dare l’opportunità di riaprire il settore ospiti della Unieuro Arena. Derby caldo, con il palasport di Forlì verso il tutto esaurito e con i 450 biglietti riservati alla tifoseria bolognese terminati. Rivalità sportiva, ma non solo: il confronto tra Unieuro e Flats Service è una di quelle sfida che vale tantissimo sotto il profilo delle ambizioni. Proprio in vista di una sfida così importante, che la Fortitudo dovrà affrontare senza Aradori, la Fossa dei Leoni sarà presente alle 10,45 nell’allenamento di rifinitura della squadra al PalaZola per caricare Matteo Fantinelli e compagni.

Filippo Mazzoni