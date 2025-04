Domenica il PalaDozza pieno: Caja recupera una pedina. A Pasquetta con Rimini alle 20.45 su RaiSport. Fortitudo con Panni e il sold out Cividale è uno snodo decisivo

Si va verso il tutto esaurito per il penultimo appuntamento casalingo di regular season della Fortitudo di coach Attilio Caja, che domenica alle 18 riceverà Cividale sotto la volta del ‘Madison’ per la quindicesima di ritorno di A2: quattro le gare ancora da compiere prima dell’inizio dei playoff, con l’obiettivo dei biancoblù che è quello di centrare il miglior posizionamento possibile ed evitare la giostra dei play-in.

Giostra che è scansabile qualora la Effe, allo stato attuale settima forza del campionato in coabitazione con Cividale (quinta) e Rieti (sesta), facesse bottino pieno da qui al 27 aprile, ultima di campionato sulle doghe di Livorno con nuovo orario per tutti fissato dalla Lnp alle 18,30. Ma per una squadra che ha un rendiconto in trasferta di 5 vittorie e 12 sconfitte è facile immaginare che il percorso non sarà tanto facile.

Le ragioni sono molteplici. In primis il livello di competizione altissimo del rush finale di A2 che, con 12 squadre racchiuse in soli 10 punti, può trasformare la classifica alla velocità della luce: dietro Bologna ci sono infatti 6 squadre col fiato sul collo che potrebbero mettere la freccia da un momento all’altro, soprattutto qualora la squadra non concretizzasse le 4 vittorie su 4. Questo è lo scenario che nel peggiore dei casi vedrebbe la Effe ai play-in. Qui accederanno le squadre dall’ottavo al tredicesimo posto: il primo turno (30 aprile e 1 maggio) è decima contro tredicesima (gara A) e undicesima contro dodicesima (B), il secondo turno (3 e 4 maggio) è ottava contro vincente B (la vincitrice incrocia la terza) e nona contro vincente A (la vincitrice incrocia la seconda).

In secundis la condizione fisica di una Fortitudo che quest’anno è stata dilaniata dagli infortuni, l’ultimo dei quali ai danni di Alessandro Panni, che ha comunque ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri e che potrebbe essere a disposizione di Caja nella gara di domenica.

È proprio in cabina di regia che sono emerse le criticità maggiori, con le uscite di Gherardo Sabatini e Luca Vencato e con Panni e Riccardo Bolpin costretti a svolgere più ruoli per aiutare l’ormai unico playmaker puro Matteo Fantinelli. Che, per quanto stia macinando record e buoni rendimenti, non può sobbarcarsi tutto il peso delle orchestrazioni offensive.

A chiudere il quadro dei rischi, conseguenza di quest’ultimo punto, è la continuità di una squadra che ha sempre lavorato a singhiozzo e non ha potuto così condurre un percorso lineare. Ma che proprio per questo ha saputo trovare risorse inaspettate: come ci si augura continui fare da qui alla fine.

Intanto è stato ufficializzato lo spostamento della gara casalinga contro Rimini nel giorno di Pasquetta, con palla a due alle 20,45 e diretta RaiSport.