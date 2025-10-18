Effe: dopo due mesi ai box, Simon cerca la condizione. La trattativa per il ritorno di Alessandro potrebbe ripartire la settimana prossima. Anumba, serve tempo. Morgillo in stand by

"Taking that ride to nowhere", cantava David Byrne per raccontare l’imprevedibilità dei percorsi della vita. Un concetto certamente altisonante, ma che veste bene sull’attuale momento della Fortitudo di coach Attilio Caja. Alle prese con una lunga lista di incidentati in infermeria, tutti nel reparto lunghi, per la quale la società aveva virato sul mercato per trovare un accordo con l’ex Juvi Cremona Alessandro Morgillo, già in biancoblù due stagioni fa. Trattativa che dopo pochi giorni si è bloccata e che, forse, potrebbe ripartire all’inizio della settimana prossima. Ma il ‘forse’, in questo crocevia di destini, è quantomai d’obbligo.

Tutto ciò in virtù del rientro in squadra del lungodegente Simon Anumba, il primo infortunato della stagione e ai box dall’inizio della preparazione precampionato della Effe. Una condizione che visto il suo perdurare, e viste le sciagurate concomitanze delle uscite dai giochi di Lorenzo Benvenuti e Valerio Mazzola, avevano costretto il tecnico pavese a riarrangiamenti nei ruoli. Cosa che tutto sommato ha portato la Fortitudo a tre vittorie consecutive, sicuramente fra alti e bassi, prima dell’ultimo ko casalingo contro Pesaro. Così il rientro di Anumba, che pochi giorni fa aveva rifiutato l’approdo a Cremona per lo scambio con Morgillo, torna a cambiare nuovamente gli assetti dei biancoblù. Che avendo accantonato il ritorno del lungo napoletano, profilo più di rimedio che di sostanza per questa squadra, sembrano voler tornare sui propri passi: quelli della rosa originariamente progettata dall’asse Caja-Portaluppi.

Vero è che su Anumba pesano i due mesi ai box che lo hanno tenuto fermo prima del rientro in squadra di questa settimana, ragion per cui prima di trovare la condizione servirà altro tempo. E in un campionato tanto frenetico e condensato di impegni come l’A2 diventa ancor più macchinoso. Così è, se vi piace. E, soprattutto, se piace alla Effe che domani alle 18 farà visita a Cremona per rimettersi prontamente sulla stessa carreggiata di Brindisi, Rieti, Pesaro e Verona. Prime a 8 punti e a +2 sulle inseguitrici, tra le quali Bologna. Che per il fatto di aver tirato il fiato dopo la tripletta Cividale-Milano-Pesaro della scorsa settimana, si spera abbia nuove energie per provare a centrare il secondo scalpo in trasferta.