Esordio amaro per la Fortitudo: ko in trasferta contro la neopromossa Roseto. Caja: “Troppo modesti in difesa”

Bologna, 21 settembre 2025 - Esordio amaro per la Fortitudo che cade 86-82 a Roseto sconfitta al PalaMaggetti dalla neopromossa formazione abruzzese. Gambe pesanti, tanti errori e soprattutto una difesa non all’altezza della situazione sono costati carissimi alla formazione di Attilio Caja che inciampa al primo ostacolo del proprio cammino. L’A2 non inizia nel migliore dei modi per la Effe che però ha tutto il tempo per ritrovarsi a cominciare da domenica prossima quando al PalaDozza arriverà l’ambiziosa Scafati. Difensivamente la squadra non ha proprio trovato intensità ed energia, mentre in attacco gli sprazzi offensivi di Moore e soprattutto di Mazzola hanno riportato la Effe in scia dopo un primo quarto da dimenticare e una ripresa dove aumentando l’intensità difensiva sembrano essere cambiate le cose.

Avvio di confronto tutto in salita per la Fortitudo. Dopo 3’10” sull’8-3 con unico canestro della dell’Aquila realizzato dalla tripla di Sarto, Caja chiama già tempo e prova a cambiare, ma l’inerzia rimane tutta per gli abruzzesi.

L’ex Daniele Cinciarini punisce la difesa della Fortitudo con tre triple e al 8’ Matteo Fantinelli e compagni sono sotto 27-10.

Due triple di Imbrò a cavallo del primo stop riaccendono la Effe, 27-18 all’11’. Qualche errore di troppo in attacco e le bombe dei rivali tengono lontano la Fortitudo, che con il -8 dell’intervallo è comunque ampiamente in partita.

La sosta serve per riordinare le idee bolognesi. La Flats Service alza i toni della difesa e risale fino a -1 sul 54-53. Sono ancora le triple a tenere avanti Roseto con Sperduto e gli ex Landi e Cinciarini sempre pericolosi, ma la Fortitudo ci prova anche se alle triple di Della Rosa e Mazzola, risponde Robinso. All'ultimo assalto, a 8” dalla fine Moore segna il tiro pesante del -2. La Effe commette fallo, ma dalla lunetta Donadoni non sbaglia e regala la vittoria a Roseto.

Caja: "Roseto ha vinto con merito”

“Roseto ha vinto con merito, approcciando la partita con la giusta aggressività - sottolinea coach Attilio Caja - Noi? Siamo stati troppo modesti in difesa, sia in avvio quando loro hanno preso il vantaggio iniziale sia quando siamo risaliti riportandoci a ridosso”. L’Artiglio sottolinea l’approccio sbagliato della Effe. “Siamo stati troppo permissivi, abbiamo provato a rientrare, ma senza una difesa solida, senza riuscire a fare due buone azioni difensive di fila era difficile; speriamo sia questione di tempo. L’atteggiamento è stato lo stesso della Supercoppa dove avevamo fatto pochi falli, oggi siamo partiti allo stesso modo, speriamo di capirlo in fretta”. Poi Caja parla dei singoli. “Sorokas? Oggi ha fatto una partita non positiva, in altre occasioni era andato molto bene. Con Mazzola siamo riusciti a sopperire a questa mancanza, ma il nostro problema è stato in difesa. Anche Fantinelli, di solito uno dei nostri perni, non ha giocato la sua miglior prova. Buoni segnali sono arrivati da Imbrò, ma serviranno meno errori per essere competitivi, specie in trasferta”.

Il tabellino

PALLACANESTRO ROSETO 86 FORTITUDO BOLOGNA 82

LIOFILCHEM ROSETO: Robinson 13, Cinciarini 19, Donadoni 7, Petrovic 5, Cannon 10; Timperi 4, Landi 11, Tsetserukou, Sperduto 17, Sabatino; Brocco ne, Di Gregorio ne. All. Finelli.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Moore 20, Sarto 8, Sorokas 5, Moretti 6; Della Rosa 6, Imbrò 12, Mazzola 17; Guiana ne, Barbieri ne. All Caja.

Arbitri: Maschio, Lupelli, Picchi.

Note: parziali 27-15, 45-37, 66-63. Tiri da due: Roseto 15/29; Fortitudo 12/33. Tiri da tre: 15/33; 12/26. Tiri liberi: 11/15; 22/26. Rimbalzi: 37; 34.