Falsa partenza Alla Fortitudo non basta Moore

PALLACANESTRO ROSETO

86

FORTITUDO BOLOGNA

82

LIOFILCHEM ROSETO: Robinson 13, Cinciarini 19, Donadoni 7, Petrovic 5, Cannon 10; Timperi 4, Landi 11, Tsetserukou, Sperduto 17, Sabatino; Brocco ne, Di Gregorio ne. All. Finelli.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Moore 20, Sarto 8, Sorokas 5, Moretti 6; Della Rosa 6, Imbrò 12, Mazzola 17; Guiana ne, Barbieri ne. All Caja.

Arbitri: Maschio, Lupelli, Picchi.

Note: parziali 27-15, 45-37, 66-63. Tiri da due: Roseto 15/29; Fortitudo 12/33. Tiri da tre: 15/33; 12/26. Tiri liberi: 11/15; 22/26. Rimbalzi: 37; 34.

ROSETO (Teramo)

La Fortitudo inciampa all’esordio. Un difficile avvio di sfida costa carissimo alla formazione di Attilio Caja che cade al PalaMaggetti di fronte alla matricola Roseto. Sotto di 17 (27-10) nel primo quarto la Effe ha la forza di risalire nella ripresa portandosi a -1 (54-53) e poi a -2 nel finale, ma non basta a evitare il ko. Gambe ancora un po’ pesanti, meccanismi ancora da oliare la Effe in difesa soffre sottocanestro la verve di Cannon e subisce le conclusioni da fuori (15 su 33 alla fine) degli abruzzesi. Dopo 3’10“ sull’8-3 con unico canestro della dell’Aquila realizzato dalla tripla di Sarto, Caja chiama già tempo e prova a cambiare, ma l’inerzia rimane tutta per gli abruzzesi. L’ex Daniele Cinciarini punisce la difesa della Fortitudo con tre triple e al 8’ Matteo Fantinelli e compagni sono sotto 27-10. Due triple di Imbrò a cavallo del primo stop riaccendono la Effe, 27-18 all’11’. Qualche errore di troppo in attacco e le bombe dei rivali tengono lontano la Fortitudo, che con il -8 dell’intervallo è comunque ampiamente in partita. La sosta serve per riordinare le idee bolognesi. La Flats Service alza i toni della difesa e risale fino a -1 sul 54-53. Sono ancora le triple a tenere avanti Roseto con Sperduto e gli ex Landi e Cinciarini sempre pericolosi, ma la Fortitudo ci prova anche se alle triple di Della Rosa e Mazzola, risponde Robinson.All’ultimo assalto a 8“ dalla fine Moore segna il tiro pesante del -2. La Effe commette fallo, ma dalla lunetta Donadoni non sbaglia e regala la vittoria a Roseto. Domenica la Fortitudo proverà a riscattarsi al PalaDozza con l’ambiziosa Scafati.

Le altre gare: Urania Milano-Rimini 73-82, Juvi Cremona-Forlì 78-70, Libertas Livorno-Cento, Torino-Cividale 83-74, Rivo di Puglia-Brindisi 58-94, Verona-Pistoia 74-69, Scafati-Mestre 76-61, Rieti-Avellino (24/9), Bergamo-Pesaro (15/10).

La classifica: Rimini, Roseto, Cremona, Brindisi, Verona, Cento, Scafati e Torino 2 punti; Rieti, Avellino, Bergamo, Pesaro, Fortitudo, Cividale, Pistoia, Forlì, Livorno, Ruvo di Puglia, Mestre e Milano 0.