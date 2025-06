Fortitudo, Flavio Portaluppi è il nuovo general manager

Bologna, 11 giugno 2025 - Adesso è ufficiale, Flavio Portaluppi è il nuovo General Manager della Fortitudo Bologna. Mancava la conferma della società arrivata con un comunicato stampa nel primo pomeriggio, ma l’ex bandiera dell’Olimpia Milano e dirigente delle Stesse Scarpette Rosse e Cremona è il nuovo gm della Effe. Figura carismatica e molto stimata del basket italiano, Flavio Portaluppi vanta un curriculum di assoluto livello sia per la sua carriera da giocatore, sia per quella da dirigente.

Milanese di nascita, Portaluppi è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile dell’Olimpia Milano con cui ha conquistato una Coppa Italia e una Coppa Korac.

In Nazionale sperimentale italiana, guidata in panchina proprio da Attilio Caja, ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo del 1997. In totale, Portaluppi ha disputato più di 400 partite in Serie A, segnando oltre 4.200 punti.

Da dirigente Portaluppi inizia la sua carriera nel biennio 2010-2012 da ds della Vanoli Cremona, abbinando nuovamente il suo percorso a quello di coach Attilio Caja, con il quale esistono una conoscenza e un rapporto di stima di lunga data.

Successivamente, Portaluppi è tornato a Milano ricoprendo gli incarichi di Team Manager, Direttore Sportivo, Amministratore Delegato e Presidente.

In qualità di dirigente, ha contribuito alla vittoria di 3 scudetti (2014, 2016, 2018), 2 Coppe Italia (2016, 2017) e 2 Supercoppe (2016, 2017). Dopo aver lasciato l’Olimpia Milano, Portaluppi è tornato per un biennio alla Vanoli Cremona in qualità di General Manager. Adesso la nuova avventura sotto le Due Torri.