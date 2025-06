Flavio Portaluppi nuovo general manager della Fortitudo: inizia la collaborazione con Attilio Caja

Giusto il tempo per ufficializzare l’arrivo come nuovo general manager del club e poi subito al lavoro. Flavio Portaluppi, nuovo dirigente operativo della Fortitudo già da ieri, ma lo era ufficiosamente già da qualche giorno, si è messo al lavoro con coach Attilio Caja per programmare il futuro e concretizzare le prime mosse.

Ieri nel primo pomeriggio la Fortitudo, con un comunicato ha confermato quello che già una settimana fa avevamo preannunciato, l’ingaggio dell’ex dirigente di Milano e Cremona, come nuovo gm. Milanese di nascita, Portaluppi è cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano.

Lupo con la maglia delle Scarpette Rosse ha conquistato 2 scudetti (tra i quali quello del 1996, superando in finale proprio la Fortitudo), una Coppa Italia e una Coppa Korac. Con la Nazionale sperimentale, argento ai Giochi del Mediterraneo del 1997, ha iniziato a conoscere Attilio Caja, allenatore di quella selezione.

Chiusa la parentesi da giocatore, con oltre 400 partite in serie A e 4.200 punti messi a segno, Portaluppi inizia la carriera da direttore sportivo, nel biennio 2010-2012, alla Vanoli Cremona, dove ritrova, conosce ancor meglio e apprezza coach Caja. Il neo dg della Fortitudo torna poi all’Olimpia Milano ricoprendo gli incarichi di team manager, ds, amministratore delegato e presidente.

Con Milano da dirigente Portaluppi vince 3 scudetti (2014, 2016, 2018), 2 Coppe Italia (2016, 2017) e 2 Supercoppe (2016, 2017).

Chiuso il ciclo milanese torna per un altro biennio alla Vanoli Cremona come gm. Adesso la nuova esperienza sotto le Due Torri, chiamato ad allestire, con Caja, una Fortitudo che punta ad un campionato di vertice in serie A2 e a riportare nel massimo campionato la Effe. Portaluppi, porterà alla Fortitudo esperienza, carisma, personalità e la voglia di ottenere nuovi successi.

Già ieri pomeriggio si è svolta una nuova riunione negli uffici Fortitudo, per fare il punto e iniziare a mettere nero su bianco con i giocatori. Primi possibili colpi Benvenuti e Della Rosa, da qualche settimana nel mirino del club biancoblù.

Filippo Mazzoni