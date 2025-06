Flavio Portaluppi nuovo general manager della Fortitudo: attesa l'ufficialità

E’ fatta, manca l’ufficialità da parte della Fortitudo, attesa tra oggi o al massimo domani, ma Flavio Portaluppi sarà il nuovo general manager della Fortitudo con mansioni da subito operative e di mercato. Il nome di Portaluppi è sempre stata la prima scelta della Fortitudo che nelle settimane scorse, come alternativa, aveva provato a sondare il terreno anche per altre piste come Simone Giofré e Giulio Iozzelli. E invece sarà l’ex nazionale azzurro e bandiera dell’Olimpia Milano a occuparsi, insieme con coach Attilio Caja (i due hanno lavorato un anno insieme, a Cremona) di preparare e gestire la squadra in vista della prossima stagione. Cinquantaquattro anni milanese, Portaluppi per oltre un decennio è stato giocatore delle Scarpette Rosse con le quali ha vinto due scudetti, una Coppa Korac e una Coppa Italia, oltre a vestire più volte la maglia della nazionale.

Nel finale di carriera passa a Castelletto Ticino e Cremona, dove chiude la carriera come giocatore e inizia quella dirigenziale. Torna a Milano dove ricopre tutte le cariche dirigenziali da team manager a ds, da amministratore delegato a presidente. Lascia poi l’Olimpia per passare di nuovo a Cremona nell’estate del 2020 e rimanerci per due anni. Nell’esperienza da manager ha vinto tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe, un eccellente biglietto da visita per il dirigente meneghino atteso adesso dalla esperienza sotto le Due Torri. Una volta ufficializzato, Portaluppi e Caja inizieranno subito le manovre di mercato, che in qualche caso si vocifera siano già ben avviate.

Il giorno dopo l’eliminazione dai playoff per mano di Cantù, oggi alle 20,15 per altro, al Palasport Flaminio di Rimini parte la finalissima promozione tra romagnoli e brianzoli, Caja si era già rimesso al lavoro. Confermati Fantinelli e Bolpin, in attesa di identificare i nomi dei due americani, il profilo è invece più che definito una guardia tiratrice e un ala grande che possa all’occorrenza giocare da centro, la Fortitudo sta sondando con molta attenzione il mercato Italiano.

Due i profili vicinissimi alla Fortitudo, strade che portano entrambe in Toscana. Una e quella del fiorentino Lorenzo Benvenuti, 30 anni centro di 205 centimetri per 105 chili, che è reduce da una stagione positiva a Cento con 10,4 punti e 5,8 rimbalzi. L’altra strada toscana porta a Pistoia a Gianluca Della Rosa. Ventinove anni ad agosto, Della Rosa è un vecchio pallino di Caja che lo avrebbe voluto già due anni fa, quando il playmaker arrivo a un passo dal firmare con la Effe, per poi invece rimanere a Pistoia dove è nato e cresciuto. Sul tavolo la Fortitudo ha fatto un’offerta allettante per il giocatore molto tentato dal venire a giocare al PalaDozza, ma dall’altra parte il legame con la sua città, forte, e quello familiare rendono incerta la situazione. Dopo la retrocessione in A2, Pistoia sembra decisa a promuovere a capoallenatore Tommaso Della Rosa, già assistente e fratello maggiore di Gianluca.