Fortitudo, adesso si ferma Imbrò. Nuova emergenza contro Verona

Infortuni e sfortuna continuano ad abbattersi sulla Fortitudo. Già priva di Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti, la Flats Service rischia di perdere anche Matteo Imbrò. Si gioca alle 20,30, al PalaDozza, contro la corazzata Verona. Un risentimento muscolare potrebbe in effetti costringere l’esterno a saltare il confronto di questa sera, primo di due sfide consecutive in Piazza Azzarita. Martedì arriverà Torino.

Nemmeno il tempo di recuperare e di mettere un po’ di allenamenti nelle gambe di Simon Anumba, che coach Attilio Caja deve purtroppo fare i conti con un nuovo problema fisico. Il momento delicato dopo due sconfitte consecutive, l’organico e le rotazioni sempre molto ridotte e il valore dell’avversaria, fotografano un momento particolare per la Fortitudo. Servirà una risposta importante della squadra, ma anche un fattore PalaDozza che dovrà essere un’arma in più, come ricorda il vice Caja, Matteo Angori.

"Verona è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, è stata costruita per primeggiare, ha un roster lungo e tanti giocatori esperti che sono in grado di risolvere le partite – sottolinea Angori – Uno su tutti McGee, che sta sfoderando prestazioni di altissimo livello. Dovremo tornare a essere consistenti a livello difensivo e ritrovare fiducia offensiva, specialmente nelle percentuali di tiro. Il nostro pubblico ci spingerà e ci darà grande energia per cercare di ritornare alla vittoria".

Fronte Verona a presentare la sfida è il bolognese Demis Cavina.

"È sempre una partita emotivamente importante, in un campo storico – sottolinea Cavina –. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo con Rimini. Il match di Bologna avrà una preparazione accurata dal punto di vista tecnico e tattico, ma sarà l’aspetto emotivo a prevalere. Dobbiamo eseguire il piano partita, e iniziare la gara con aggressività e mentalità. Il gruppo è unito e compatto".

Verona deve fare a meno di Justin Johnson, per un trauma al piede destro con sofferenza del legamento interosseo. Direzione di gara affidata a Luca Attard, Grappasonno, Bonotto.

Diretta streaming del match su Lnp Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.

Le altre gare: Torino-Urania Milano 70-67, Mestre-Cividale, Bergamo-Cento, Brindisi-Forlì. Domani: Rimini-Pesaro, Pistoia-Cremona, Scafati-Livorno, Roseto-Rieti, Ruvo di Puglia-Avellino.

La classifica: Pesaro, Brindisi e Verona 10; Livorno, Pistoia, Torino e Rieti 8; Avellino, Bergamo, Rimini, Fortitudo Bologna, Scafati, Cremona, Mestre e Cento 6; Cividale 4; Forlì, Urania Milano, Roseto e Ruvo di Puglia 2.