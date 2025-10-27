Fortitudo, ancora ’straordinari’. Ma Caja spera di recuperare Imbrò

Ritrovata la difesa la Fortitudo spera di ritrovare gli interpreti. Indisponibile con Verona Matteo Imbrò, in panchina, ma ancora a corto di condizione Simon Anumba, la Fortitudo punta ad avere, per il confronto di domani con Torino, a disposizione l’uno e ancor più integrato l’altro. Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria su Verona che la squadra è tornata ad allenarsi. Contro Verona la Fortitudo ha ruotato 7 giocatori, capitan Fantinelli, Della Rosa, Moore tra gli esterni, Sarto ala piccola e poi Guaiana, Moretti e Sorokas, di questi 4 hanno chiuso in doppia cifra a conferma di un certo equilibrio. Un equilibrio offensivo, ma anche difensivo, con i ’Magnifici Sette’ che si sono divisi spesso oneri e onori. Giocare ogni tre giorni potrebbe essere un problema per una Fortitudo che dopo uno scoglio duro come Verona se ne trova un altro spigoloso come Torino. Altre squadre sia la Fortitudo che Torino, altri allenatori Cagnardi e Boniciolli, adesso Caja e Moretti, ma non può che venire alla mente il ricordo dell’anno scorso quando al PalaDozza la Effe avanti di 19, si fece rimontare e battere all’overtime. Quello fu l’inizio della conclusione del ciclo Cagnardi e il primo passo per il ritorno proprio di Caja sulla panchina biancoblù.

Domani sarà una sfida diversa, ma alla Effe servirà la stessa grinta, lo stesso coraggio, la stessa determinazione messe in campo sabato sera con Verona. Fronte infermeria, c’è la speranza di recuperare per domani Imbrò, mentre coach Caja, che con la Scaligera ha fatto i miracoli con i giocatori che aveva a disposizione, dovrà fare ancora a meno di Valerio Mazzola. Anumba sta sempre meglio e ogni allenamento che fa con la squadra è utile per migliorare la condizione. Per il momento il lungo di Reggio Emilia è ancora indietro di condizione rispetto ai compagni, ecco spiegato qui il motivo per cui sia con Juvi Cremona, appena 1’ in campo che contro Verona, dove non è entrato, Caja non lo abbia gettato nella mischia. Vedremo se dopo l’allenamento defaticante di ieri al PalaDozza e quello di preparazione di oggi se le cose cambieranno, ma al di là dei singoli, lo spirito guerriero e combattivo di squadra dovrà essere lo stesso fatto vedere con Verona.

Le altre gare: Torino-Urania Milano 70-67, Mestre-Cividale 78-79, Brindisi-Forlì 79-84, Bergamo-Cento 95-86, Roseto-Rieti 83-79, Pistoia-Cremona 89-91, Ruvo di Puglia-Avellino 74-67, Rimini-Pesaro 86-65, Scafati-Livorno 92-82. La classifica: Pesaro, Brindisi e Verona 10; Libertas Livorno, Pistoia, Rieti, Bergamo, Fortitudo Bologna, Rimini, Scafati. Cremona e Torino 8; Avellino, Cividale, Mestre e Cento 6; Forlì, Roseto e Ruvo di Puglia 4; Urania Milano 2.