Fortitudo annuncia l'arrivo di Alvise Sarto: primo colpo di mercato

Primo colpo di mercato in casa Fortitudo. La società del presidente Stefano Tedeschi ha infatti ufficializzato l’accordo, biennale, con il venticinquenne Alvise Sarto. Nato a Venezia il 13 aprile del 2000, ala di 202 cm e cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Treviso, ha esordito in prima squadra, ottenendo la promozione in serie A nella stagione 2018/19. Mantova, Treviglio, Monferrato e di nuovo Treviso e Monferrato sono le sue tappe, prima delle ultime due stagioni vissute da protagonista nelle fila della Real Sebastiani Rieti. 9,2 di punti di media a partita, con una eccellente percentuale del 50 per cento nel tiro dalla lunga distanza, per Sarto che è stato protagonista nei recenti playoff della formazione laziale. Sarto ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili Under 15, 16 e 20 e, nel giugno 2022, nella Sperimentale Under 23. Talento, atletismo e tanta voglia di emergere sono le caratteristiche di un giocatore che arriva nel pieno della sua maturità in Fortitudo pronto a fare il definitivo salto di qualità con la canotta biancoblù. Ufficializzato Sarto, in Fortitudo in settimana è atteso la conferma anche per altri due giocatori. Prossimi a indossare la canotta biancoblù sono infatti i toscani Lorenzo Benvenuti, centro reduce da due stagioni a Cento e Gianluca Della Rosa, playmaker da Pistoia. Accordo chiuso per il trentenne nativo di Firenze, Benvenuti che formalmente deve uscire dal contratto in essere con Cento, con cui ha un altro anno di accordo, ma è praticamente chiusa la cosa. Stesso discorso vale anche per Gianluca Della Rosa. Corteggiato già due anni fa da Caja, dopo una vita da giocatore e capitano della squadra della sua città, Pistoia, Della Rosa sembra intenzionato a cambiare aria e a una nuova avventura professionale. Manca la firma, ma l’intesa di massima c’è, nonostante Pistoia, stia per affidare la panchina al fratello Tommaso, assistente e futuro capoallenatore dei toscani. Un bel tris di arrivi per la Fortitudo che così ha dato una prima importante sterzata alla rifondazione di squadra, mentre questo pomeriggio alle 17.30, nella sala Blu della palestra Furla, in via San Felice è in programma la presentazione del nuovo gm Flavio Portaluppi.