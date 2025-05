Fortitudo: Aradori brilla ma non basta, sconfitta amara in campo

Vencato 6 (in 2’ 1 rimbalzo, una persa) Si vede che non sta bene, coach Caja lo getta nella mischia per dare qualche minuto di riposo a capitan Fantinelli, ma fatica e non viene riproposto.

Aradori 7,5 (in 33’ 1/2 da due, 6/13 da tre, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 3 assist) Nel primo tempo regge quasi da solo il peso dell’attacco della Fortitudo con 19 punti, Nella ripresa cala vistosamente e perde lucidità, ma è l’unico che segna.

Gabriel 4 (in 30’ 3/7 da due, 1/7 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una stoppata) Nel primo tempo fa, di nuovo, scena muta e si fa vedere solo per il doppio fallo tecnico contro Hogue. Nella ripresa poco o nulla, anche se alla fine porta a casa 11 punti.

Bolpin 5,5 (in 28’ 0/2 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist) Diligente ma senza mai strafare, ma anche senza dare quel qualcosa in più che spesso ha dimostrato di avere.

Panni 5,5 (in 22’ 0/1 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, 2 assist) Prestazione in colore, non incide, ma non fa danni.

Cusin 6,5 (in 14’ 2/4 da due, 5 rimbalzi, un assist, 3 stoppate) Bella prova. Tanto lavoro a favore della squadra e una costanza presenza sotto canestro, mostra i muscoli.

Mian 4 (in 17’ 1/2 da due, 1/6 da tre, 2 rimbalzi) Male. Tre falli in 2’ non è accettabile da uno della sua esperienza. Può e deve fare molto di più.

Fantinelli 6 (in 29’ 1/6 da due, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 10 assist) Non basta il cuore del capitano. Solita caterva di assist, ma meno qualità, anche se difensivamente è insuperabile.

Freeman 5,5 (in 26’ 6/10 da due, 1/2 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, un assist, una stoppata) Soffre il duello fisico contro Hogue. La Fortitudo ha bisogno di lui e lo aspetta già domani per cercare il blitz.

Filippo Mazzoni