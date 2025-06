Fortitudo: Attilio Caja guida la ricerca del nuovo GM per la stagione 2025-26

Riccardo Bolpin, Matteo Fantinelli, ma soprattutto Attilio Caja. Registrate le novità a livello societario, che porteranno a cambiamenti di quote e dove si rafforza l’intesa Stefano Tedeschi-Matteo Gentilini, la Fortitudo continua a guardarsi in torno in vista della prossima stagione. In società ci si sta muovendo per trovare il nuovo gm che prenderà il posto di Nicolò Basciano, che dopo due anni con la Fortitudo ha visto chiudere il suo ciclo bolognese.

Prima di muoversi per chiudere i giocatori, la dirigenza biancoblù vuole prima di tutto trovare, firmare e ufficializzare il nuovo gm.

L’obiettivo è chiudere il prima possibile per poi concentrarsi sul resto, anche se Caja sta già sondando il mercato, sui giocatori. L’eliminazione ai quarti di finale con Cantù, che ha già chiuso 3-0 la semifinale con Rieti conquistandosi l’accesso alla finale, è servita alla Fortitudo per iniziare già da una decina di giorni a pensare, valutare e realizzare la squadra della prossima stagione.

Si riparte come detto da Bolpin e Fantinelli gli unici dell’attuale rosa ancora sotto contratto, si potrebbe pensare a una possibile, ma non ancora scontata, conferma di Fabio Mian.

Per il resto la Fortitudo 2025-26 sarà composta da tanti volti nuovi, o da qualche piacevole ritorno. Di sicuro non ci saranno i due stranieri Deshawn Freeman e Kenny Gabriel, il primo che lascia dopo un anno e mezzo eccellente e un ultimo periodo negativo, il secondo che non mai convinto.

Al loro posto ci saranno due nuovi americani, con la Fortitudo che ha già deciso di puntare su un esterno con tanti punti nelle mani, quello che manca a Fantinelli e Bolpin, e a un lungo, un’ala grande adattabile a giocare a tratti da centro, che abbia doppia dimensione potendo essere utile sia fronte che spalle a canestro.

Filippo Mazzoni