Fortitudo Bologna cade a Forlì: terza sconfitta consecutiva nel derby

UNIEURO 67 FORTITUDO BOLOGNA 58

UNIEURO: Tavernelli 3, Parkovic 8, Harper 15, Gaspardo 2, Del Chiaro 11; Magro 2, Cinciarini 9, Pascolo 4, Pollone 8, Parravicini 5, Errede ne, Sanviti ne. All. Martino.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 12, Bolpin 5, Mian 6, Gabriel 12, Freeman 16; Panni 3, Cusin 3, Battistini 1, Menalo ne, Bonfiglioli ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja.

Arbitri: Salustri, Giovannetti, Lupelli.

Note: parziali 11-11, 27-30, 51-47. Tiri da due: Forlì 10/24; Fortitudo 17/36. Tiri da tre: 10/30; 5/29. Tiri liberi: 17/24; 9/19. Rimbalzi: 42; 44.

La Fortitudo cade a Forlì, subisce la terza sconfitta consecutiva e sprofonda in zona play in. Nel giorno che incorona Udine, vincitrice della stagione regolare e promossa in A con 2 turni di anticipo, la Fortitudo di Attilio Caja cade nel derby dell’Unieuro Arena. L’assenza di Aradori che si somma a quelle di Vencato e Sabatini, si fa sentire, in una sera in cui Mian e Gabriel fanno scena muta.

Uno straordinario Fantinelli sugli scudi nel primo tempo, prova a tenere in partita la Effe ma poi il capitano finisce la benzina e per la Fortitudo è notte fonda. Forlì pressa, alterna bene le difese a uomo e a zona, mentre dall’altra parte la Effe non riesce a trovare mai la via del canestro, specie dalla lunga distanza. Inizio dalle polveri bagnate, con le difese che hanno la meglio su attacchi spuntati. Lo spettacolo è più sulle tribune della Unieuro Arena che sul parquet, dove i 500 i tifosi bolognesi presenti caricano la squadra, dal primo all’ultimo minuto. Il "gol" da tre di Panni (primo canestro su 10 tentativi) vale il 14-15 al 13’. Arriva anche il primo paniere con tripla di Gabriel, a cui seguono i punti di Freeman. A trascinare la Effe è Fantinelli già in doppia cifra con i rimbalzi nel secondo quarto e a segno con 6 punti di fila con Bologna avanti 17-26 al 17’. La Fortitudo tocca il massimo vantaggio, +11, sul 19-30 al 18’ nonostante Mian e Gabriel impalpabili. Il finale prima dell’intervallo è però tutto di Forlì che chiude con un break di 8-0 che azzera il vantaggio biancoblù.

Al 23’ è già perfetta parità sul 32-32. Il momento negativo della Effe continua con i padroni di casa che arrivano sul 40-32 al 24’ con un parziale di 21-2. Nel finale di frazione si vedono finalmente anche Mian e Gabriel e la Effe risale sul 51-47, ma l’inerzia è tutta per Forlì che raggiunge il massimo vantaggio 62-49 al 34’ spedendo la Flats Service a -13 e poi gestisce senza grossi affanni il finale.

Filippo Mazzoni