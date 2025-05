Fortitudo Bologna-Cantù 74-68, la Effe domina e vola alla bella

Bologna, 17 maggio 2025 – Una grande Fortitudo batte 74-68 Cantù e la porta alla bella. A decidere chi tra Flats Service e Acqua S. Bernardo passerà il turno sarà infatti la decisiva gara in programma martedì sera al PalaDesio. Difesa, carattere, determinazione, è stata a lungo la partita del duo Freeman-Gabriel, ma alla fine a deciderla è stato capitan Matteo Fantinelli autore, nel finale di 7 punti consecutivi decisivi. In prima fila ad assistere alla sfida anche l’amministratore delegato del Bologna Fc, Claudio Fenucci, applaudito da tutto il PalaDozza. In campo Attilio Caja si affida al consueto quintetto con Fantinelli, Bolpin, Mian, Gabriel, Freeman. Dall’altra parte invece Brienza prova a mischiare le carte con De Nicolao, McGee, Piccoli, Basile e Hogue ad iniziare. Inizio di sfida sul filo dell’equilibrio con Cantù che passa avanti, ma Fortitudo ben attaccata al match e che trova il primo sorpasso sulla tripla di Kenny Gabriel per il 10-9.

E’ ancora il lungo americano a dare la scossa sulla tripla successiva. La Fortitudo allunga sull’asse tutta americana Gabriel-Freeman toccando il +9, sul 22-13 al 8’, con Brienza costretto a chiedere tempo. Un libero successivo di Freeman vale il +10, il vantaggio rimane sempre intorno alla doppia cifra, con Aradori, Mian e Panni che tengono avanti la Effe, che tocca anche il +11 sul 30-19 al 12’. Moraschini e Basile riducono la distanza, 32-28 con la Fortitudo che inizia a faticare un po’ in attacco. A rianimare c’è un incerottato, con gomito e dito della mano destra fasciati, Gabriel con la sua terza tripla di serata, seguita poco dopo da Freeman per il 39-28 con cui si va all’intervallo.

Da parte brianzola invece l’opzione del tiro dalla lunga distanza sembra proprio non funzionare. Dopo il primo canestro della sfida dalla lunga distanza di Basile, arrivano infatti 9 errori consecutivi da parte brianzola. Nella ripresa Cantù prova a rimanere agganciata al match, ma la Fortitudo fa ancora perno sulla verve dei suoi americani con Gabriel che sembra una macchina da canestri dalla lunga distanza e Freeman a far piazza pulita sottocanestro. All’ultimo break la Fortitudo è avanti ancora di 11 sul 55-44. Nell’ultima frazione di gioco, nonostante mezza squadra Gabriel, Bolpin, Panni e Freeman a quota 4 falli non cala la straordinaria intensità difensiva biancoblù.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA-CANTU’ 74-68 FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 14, Bolpin 1, Mian 6, Gabriel 25, Freeman 18; Panni 3, Aradori 3, Cusin 4, Sabatini ne, Battistini ne, Ferrucci Morandi ne, Bonfiglioli ne. All. Caja. ACQUA S. BERNARDO CANTU’: De Nicolao, McGee 17, Piccoli 5, Basile 18, Hogue 5; Valentini 5, Riismaa, Baldi Rossi 5, Moraschini 11, Okeke 2. All. Brienza. Arbitri: Vita, Berlangeri, Centonza. Note: parziali 25-17, 39-28, 55-44. Tiri da due: Fortitudo 16/27; Cantù 13/29. Tiri da tre: 8/29; 9/30. Tiri liberi: 18/21; 15/23. Rimbalzi: 38; 35.