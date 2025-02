Fortitudo Brindisi: dove seguire la partita

Bologna 8 febbraio 2025 – Fortitudo attenta all’insidia Brindisi. Trasferta pugliese per la Flats Service che, domani sera alle 20.45, scende in campo al PalaPentassuglia di Brindisi per affrontare la Valtur.

Nel posticipo in diretta su RaiSport si trovano l’una difronte all’altra due squadre in salute. I pugliesi diretti dal bolognese Piero Bucchi, reduce da 3 vittorie consecutive, tra cui i successi in casa di Udine e con Rimini ed una Fortitudo che sta facendo ancora meglio. Dall’arrivo in panchina di Attilio Caja il bilancio è eccezionale con 12 vittorie in 14 partite giocate che arrivano al 7 su 7 di questo 2025.

“Affrontiamo la Fortitudo, una squadra che l'anno scorso ha disputato la finale playoff e può contare su giocatori di livello ed esperienza come Aradori, Fantinelli, Mian e Cusin - ha sottolineato in questi giorni proprio coach Bucchi - Un roster talentuoso, che vive il momento migliore della stagione al pari nostro, sarà una partita difficile ma da affrontare con serenità e la voglia di vivere una bella serata di pallacanestro davanti ai nostri tifosi. La squadra sta crescendo come forma fisica e collaborazione, ha una nuova faccia e tutti si sentono responsabilizzati. Abbiamo avuto tantissimi problemi, adesso stiamo sicuramente meglio e si vede in campo”.

La partita di andata, disputata al PalaDozza lo scorso 22 dicembre 2024, terminò con la vittoria della Fortitudo per 77-65, determinata dal record di 16 assist distribuiti da Matteo Fantinelli. I precedenti tra Attilio Caja e Piero Bucchi, due degli allenatori in attività con più panchine in Serie A, sono 27, con l’attuale coach biancoazzurro in vantaggio per 17-10.

Ex della partita: Mark Ogden, lo scorso anno protagonista alla Fortitudo, con 15 doppie-doppie stagionali per punti/rimbalzi, 40 volte in doppia cifra realizzativa su 46 partite ad una media di 16.8 punti, 8.9 rimbalzi e 1.7 assist. Coach Piero Bucchi e Gianmarco Arletti sono nativi di Bologna.

“Arriva un altro appuntamento certamente complesso - ha sottolineato nei giorni scorsi coach Attilio Caja - Noi puntiamo ad avere ulteriore continuità di rendimento. Tutto può ancora accadere. Il calendario? Niente numeri, ma se ripeto sempre che non c’è margine d’errore, questo vuol dire. Dopo le partite che non mi sono piaciute, ai giocatori parlo anche di missione. Lì devono sentirsi, avere forza mentale per puntare al percorso perfetto. Qualcuno ce l’ha, qualcuno deve ancora arrivarci”.

Nella Fortitudo assenti gli infortunati Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Miniati, Maschio, Lupelli

Dove vedere la partita

Diretta tv su RaiSport HD, radiofonica su Radio Sanrocchino e audiocronaca su Canale 88. Differita televisiva lunedì 10 febbraio, alle 21, su Canale 88.