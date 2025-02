Fortitudo, Brindisi strappa la vittoria e ferma la serie di Caja

Bologna, 9 febbraio 2025 – Si ferma a Brindisi la striscia vincente della Fortitudo. Nel giorno del ricordo della scomparsa, esattamente vent’anni fa il 9 febbraio 2005, di Gary Baron Schull, la Fortitudo vede fermarsi a 7 i suoi successi consecutivi.

Al termine di una partita sul filo dell’equilibrio la Effe cede al PalaPentassuglia non sfruttando la sconfitta della capolista Udine rimanendo a -6 dalla vetta.

Inizio equilibrato poi il bolognese Arletti e l’ex Ogden permettono a Brindisi di girare inizialmente dalla propria parte il match. La Effe risponde con un Fabio Mian, 24 punti alla fine per lui, in grandissima serata.

La forbice del distacco si allunga e si accorcia, ma rimane sempre contenuta. Ad inizio ripresa Brindisi sembra prendere il sopravvento portandosi avanti 45-37, ma Bolpin e ancora Mian permettono alla Effe di torna subito in scia. Brown e Calzavara tengono avanti Brindisi, ma i pugliesi non sembrano avere la forza di assestare il colpo del ko, mentre la Fortitudo rimane sempre li ma non riesce mai a girare completamente la sfida dalla sua parte.

La sfida si decide nel finale: Brown segna 5 punti di fila portando i pugliesi avanti 64-58, Vencato risponde con una tripla, mentre una successiva dubbia fischiata contro Mian restituisce palla a Brindisi mentre la Effe stava volando in contropiede.

La Effe sbaglia troppo ai liberi, ma a 34” dalla fine impatta sul 65 pari con Freeman ben servito da Vencato. La sfida la decide Calzavara che realizza la tripla a -19” dal gong, poi nella lotterie dei liberi Brindisi è più precisa e si impone.

Il tabellino

VALTUR BRINDISI 73 – FORTITUDO BOLOGNA 69

VALTUR BRINDISI: Calzavara 9, Arletti 8, Brown 17, Ogden 12, Vildera 8; Laquintana 1, Radonjic 11, Del Cadia 7, Fantoma, De Vico ne, Buttigilone ne. All. Bucchi.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 6, Bolpin 9, Mian 24, Thomas 2, Freeman 13; Vencato 6, Panni, Aradori 7, Battistini, Cusin 2. All. Caja

Arbitri: Miniati, Maschio, Lupelli.

Note: parziali 19-21, 37-32, 54-48.

Tiri da due: Brindisi 16/37; Fortitudo 18/33. Tiri da tre: 9/28; 8/26. Tiri liberi: 14/20; 9/15. Rimbalzi: 41; 37.