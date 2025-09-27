Fortitudo, Caja fissa le priorità. Ritrovare la difesa e Sorokas

Una difesa da ritrovare, una maglia da onorare, una vittoria da centrare. E’ una Fortitudo vogliosa di lasciarsi alle spalle un difficile avvio e decisa a ripagare con una prova gagliarda, ma anche con un successo quella si prepara alla sfida di domani pomeriggio a ospitare Scafati al PalaDozza. Le prime sfide di precampionato avevano messo in mostra una Fortitudo discretamente efficace in attacco e granitica in difesa.

Sarà stato l’infortunio di Benvenuti e l’arrivo di Imbrò, sarà stato il crescendo di difficoltà con maggiore qualità degli avversari, fatto sta che cammin facendo si è vista una Fortitudo che sembra quasi aver cambiato pelle, con maggiore pericolosità in attacco, ma con una difesa che è sembrata tutt’altro che insuperabile. Caratteristiche che cozzano un po’ con l’idea che ci si era fatti a inizio stagione di una Fortitudo squadra tutta muscoli e fisicità, con discreti punti nelle mani, ma non team che possa giocare per fare un punto in più degli avversari. Le prime uscite hanno detto tutt’altro, domani, con l’esordio davanti al proprio pubblico la Fortitudo punta a ritrovare la solidità difensiva che è stata da sempre il marchio di fabbrica di Attilio Caja.

La crescita della difesa e una maggiore qualità espressa dai singoli, Fantinelli e Sorokas quelli che sono i leader della squadra in primis, sono fattori fondamentali per la Fortitudo per riprendere subito il il cammino e per iniziare a dare una soddisfazione a un popolo che con il numero record di 4.619 abbonati sogna di tornare a giocare nel basket che le compete.

Di fronte domani la Fortitudo si troverà però una Scafati che i biancoblù hanno già affrontato in amichevole, nel torneo di Caserta, che ha iniziato battendo in casa Mestre e che è tra le grandi favorite. Scafati senza problemi di formazione, con il pieno recupero completo di Caleb Walker che ha superato il fastidio al gomito, che lo aveva limitato con Mestre.

"Andiamo a Bologna consapevoli dell’importanza della partita e del valore della Fortitudo – sottolinea il coach campano Alessandro Crotti –. Dovremo essere precisi nell’eseguire le nostre idee offensive, perché la difesa è il loro marchio di fabbrica. Ed essere bravi a tamponare quelle situazioni che in amichevole ci hanno creato delle difficoltà. Troveremo, inoltre, una squadra agguerrita perché reduce da una sconfitta, che sarà anche spinta dal pubblico sempre caldo del PalaDozza".

Le altre gare: Cividale-Verona, Mestre-Roseto, Brindisi-Cremona, Rimini-Rieti, Forlì-Ruvo, Pistoia-Bergamo, Avellino-Milano, Cento-Torino, Pesaro-Libertas Livorno.

La classifica: Roseto, Brindisi, Scafati, Torino, Verona, Cremona, Cento, Rimini e Avellino 2; Bergamo, Pesaro, Fortitudo, Ruvo, Mestre, Cividale, Pistoia, Forlì, Livorno, Milano e Rieti 0.