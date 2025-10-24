Fortitudo, Caja spera nell’effetto Anumba. Ma Mazzola salterà ancora altre due gare

Concluso il cambio di ruoli nella controllante del mondo Effe. La Sporting Fortitudo, dopo l’assemblea dei soci ha eletto Matteo Gentilini presidente, promosso Filippo Battelli come vice e inserito Alexia Armaroli nel consiglio direttivo. Ora la Fortitudo guarda avanti e torna a inquadrare la sfida in programma domani alle 20,30 al PalaDozza contro la Scaligera Verona.

Dopo due sconfitte consecutive e in modo diverso entrambe cocenti, come quella con Pesaro in casa e di Cremona al PalaRadi, domani ci si attende una reazioni di orgoglio da parte della formazione di Attilio Caja.

Fino a questo momento il rendimento della Flats Service è stato fin troppo ondivago, come conferma il bilancio tre vittorie e altrettante sconfitte messo a referto da Matteo Fantinelli e compagni.

Le scusanti non mancano: un organico completamente nuovo, con 10 arrivi su 11, una condizione fisica ancora non ottimale, e una serie di infortuni. Tutti per altro nel reparto lunghi che ha inciso e non poco sulle prestazioni della squadra, anche se è l’atteggiamento messo in campo contro Cremona che non è piaciuto alla società, ai tifosi e allo stesso Caja.

L’occasione è ghiotta con un doppio turno interno che inizia domani con Verona e prosegue martedì sera con Torino. Si comincia subito con la sfida con la Scaligera dell’ex Riccardo Bolpin, sulla carta la squadra più attrezzata del lotto della serie A2 per il salto diretto di categoria, ma anche con stimoli che vanno dalla grande voglia di rivalsa,

all’entusiasmo di misurarsi contro quella che in tanti ritengono la squadra più forte del campionato. A questo ci sarà poi da aggiungere il sostegno che arriverà da un PalaDozza pieno di tifo e di calore per sostenere i ragazzi del presidente Stefano Tedeschi così come il popolo biancoblù ha sempre fatto sia in casa sia in trasferta.

A livello di organico si sta sempre più inserendo nei meccanismi di gioco Simon Anumba, che dopo il minuto giocato a Cremona, farà l’esordio casalingo al PalaDozza, mentre rimane ancora ai box Valerio Mazzola.

Il lungo ferrarese prosegue nel percorso di riabilitazione, ma servirà ancora qualche giorno prima di poterlo rivedere in campo. Per lui niente Verona, ma presumibilmente, visto il momento ravvicinato anche niente Torino che martedì sera sarà ospite al PalaDozza nel turno infrasettimanale, nella seconda sfida interna consecutiva che attende i ragazzi di Caja.