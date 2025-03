Fortitudo, carica Bolpin: "Evitiamo distrazioni"

E’ una Fortitudo in cerca di continuità quella che, alle 18, al PalaDozza, affronta la Real Sebastiani Rieti. Il successo con Cento ha permesso ai biancoblù di interrompere la serie negativa e ridare slancio all’ambiente biancoblù in vista delle prossime due partite con Rieti e tra sette giorni con Avellino.

In attesa di capire, già dopo il consulto medico in programma domani, i tempi di recupero di Vencato, in Fortitudo cerca di fare quadrato per tornare a risalire la china di una classifica che se da un lato vede Udine favoritissima per il passaggio diretto in serie A, dall’altra ha una griglia playoff ancora tutta da definire.

"In ogni giornata ci sono delle sorprese e questo è dimostrato dalla classifica molto corta. Non ti puoi permettere tanti passi falsi, è un attimo che perdi posizioni mentre se ne vinci qualcuna di fila puoi fare un buon passo in avanti", sottolinea Riccardo Bolpin.

L’esterno biancoblù, che sarà chiamato ad un lavoro extra in questo periodo in cui scarseggiano gli esterni analizza la sfida con Rieti.

"E’ un campionato dove si giocano tantissime partite, siamo subito tornati in palestra per preparare una gara contro una avversaria come Rieti che ha due punti più di noi e sta facendo un ottimo campionato. Sarà una partita tosta, loro sono ben organizzati, difendono bene, sono pericolosi in attacco e servirà una ottima prestazione".

Massima attenzione per i laziali che, quarti, arrivano al PalaDozza carichi e vogliosi di far bene. Rieti che dovrà rinunciare a Jordan Harris, indisponibile per problemi muscolari, si presenta sotto le Due Torri battagliera e vogliosa di far bene.

"C’è voglia di riscatto, le ultime due gare ci hanno visto sconfitti e abbiamo bisogno di reagire – sottolinea Alessandro Rossi coach di Rieti e nell’estate scorsa tra i candidati per la panchina della Effe, prima che la scelta cadesse su Cagnardi –. Dobbiamo entrare in campo decisi e fare tutto in nostro possesso per fare nostra la partita. Più si va avanti, più i dettagli sono fondamentali e dovremo esser bravi a curare tutto nei minimi dettagli. La Fortitudo? La conosciamo, sono state tutte partite durissime, specialmente sotto l’aspetto fisico e tecnico. Da Rieti saremo in tanti, il supporto dei tifosi è importante per noi".

All’andata a Rieti, il 6 novembre finì con la vittoria della Real Sebastiani che in un tiratissimo finale si impose 61-60.

Direzione di gara affidata a Salustri, Pellicani e Marzulli. Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.