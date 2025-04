Fortitudo cerca la vittoria a Livorno per sperare nei playoff

Ancora 40 minuti da combattere e se possibile da vincere a Livorno, per sperare di prendersi i playoff. La Fortitudo continua a coltivare il possibile, ma molto difficile approdo diretto alla seconda fase della stagione, anche se le forche caudine dei play in si fanno purtroppo sempre più vicine. Un eventuale successo nella sfida di domani pomeriggio al Modigliani Forum contro la Libertas Livorno potrebbe infatti non bastare alla Flats Service che deve sperare nel passaggio a vuoto delle dirette concorrenti. Solo una serie concatenante di risultati, porterebbe la formazione di Attilio Caja al settimo e ultimo posto diretto per i playoff, molto più probabile che invece il cammino biancoblù cominci prossima settimana nei play in.

A livello di formazione coach Caja deve fare i conti con le condizioni fisiche non ancora al top di Luca Vencato e Pietro Aradori, per altro già in campo nella sfida di mercoledì con Rimini e spera di poter recuperare a brevissimo anche Matteo Fantinelli. Il capitano biancoblù è stato costretto a saltare la sfida con i romagnoli a causa della pubalgia riacutizzatasi negli ultimi giorni. Fortitudo che sarà seguita in terra toscana da tanti tifosi, con la Fossa e il pubblico biancoblù che riempiranno il settore a loro dedicati al Modigliani Forum, impianto che ricorda l’inizio della stagione e che il 22 settembre scorso ha visto la Flats Service vincere la Supercoppa.

"Con il successo con Milano ci siamo assicurati il beneficio del fattore campo ai playout – sottolinea il coach labronico Gennaro Di Carlo – Nardò o Vigevano è indipendente dal nostro risultato di domani. La partita con la Fortitudo è un’occasione per testare i nostri progressi, ce la giocheremo a viso aperto, per poi farci trovare anche emotivamente pronti per i playout".