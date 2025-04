Fortitudo: passa Cividale, strada playoff complicata

Bologna, 6 aprile 2025 – Si complica subito la strada-playoff della Fortitudo, chiamata a raccogliere più punti possibili nel rush finale del campionato di A2 per evitare la gogna play-in: al PalaDozza passa Cividale 79-86 al termine di una gara convulsa e dai ritmi altissimi. Per Bologna arriva ora la difficilissima trasferta di Forlì.

La cronaca

Un’infrazione di campo a testa e il match ha inizio con un guasto al tabellone dei 24 secondi che costringe gli arbitri a un time-out tecnico e a 5’ di stop del match. Che riprende con un ritmo difensivo spaventoso e gli attacchi contenuti dalle morse di entrambe le squadre, col referto che dice 5-5 dopo 4’. La Effe prova a spingere allora col post basso di Fantinelli e la schiacciata di Freeman su imbeccata di Bolpin, ma la replica fulminea di Dell’Agnello, Rota, Redivo e Mastellari dà a Cividale il primo vantaggio della serata (14-16). Liberi di Mastellari, colomba di Panni nel tentativo di cercare un fallo allo scadere e la prima frazione va nei registri 20-21. Sul proscenio è il momento magico di Mastellari e Ferrari, che con tre triple in avvio di secondo quarto danno ai gialloblù, bravi contestualmente ad alzare i giri difensivi, il +8 fermato dal time-out di Caja. Fantinelli e Gabriel firmano allora il 4-0 che sembra rimettere i biancoblù sui binari, ma l’americano, stuzzicato da Dell’Agnello, esce per il terzo fallo personale alzando così decibel e temperatura del ‘Madison’: la Effe si innervosisce, Cividale ne approfitta scappando sul +9. Bolpin+Aradori: due triple ridestano i padroni di casa, ma la risposta di Redivo manda tutti a riposo sul 37-44.

Caja dà fiducia a Gabriel in avvio di ripresa, ma il numero 5 ricambia con l’ennesimo scivolone ai danni del solito Dell’Agnello: antisportivo, quarto fallo e di nuovo panchina. Tuttavia i biancoblù non si scollano e con la tripla di Mian, l’appoggio del capitano e la tripla di Aradori toccano il -1 e si rimette nel match con ben altro mordente: ancora una tripla di Mian, contropiede di Cusin e piazza Azzarita si fa bolgia (52-50 al 25’). Tecnico ad Aradori, nuovo sorpasso di Cividale con Mastellari e triple di Mian e Panni e blitz di Bolpin: mentre si scaldano gli animi la Effe vola a +9 dando la prima spallata ai friulani. Dalla lunetta Lamb approfitta del quarto fallo di Mian per riportare Cividale a -4 con 7’ da giocare prima della quarta sirena: ma è solo l’antipasto della tripla che dice -1 e che Caja tampona col time-out per frenare l’inerzia. Pausa che non sembra avere effetto perché Lamb, Berti e Redivo piazzano il parziale pesantissimo che taglia le gambe a Bologna (72-80 e Gabriel out per 5 falli). Mian e Panni accorciano il gap, Rota fa +5, Bolpin perde palla e Lamb la chiude. Ora arriva Forlì e a strada della Effe è subito in salita.

Il tabellino

Fortitudo 79

Cividale 86

Flats Service Fortitudo Bologna: Ferrucci ne, Bonfiglioli ne, Aradori 11, Gabriel 7, Battistini, Menalo, Bolpin 9, Panni 8, Cusin 4, Mian 19, Fantinelli 9, Freeman 12. All. Caja.

Ueb Gesteco Cividale del Friuli: Lamb 15, Redivo 16, Miani 7, Anumba ne, Mastellari 17, Rota 5, Marangon 7, Berti 2, Ferrari 5, Dell’Agnello 12, Piccionne ne. All. Pillastrini.

Arbitri: Caforio, Boscolo e Bontto.

Note: parziali 20-21; 37-44; 68-61.

Tiri da due: Fortitudo 18/42; Cividale 15/26. Tiri da tre: 12/25; 13/35. Tiri liberi: 7/12; 17/19. Rimbalzi: 38; 32.