Fortitudo-Cividale: Sfida Cruciale in A2 per la Promozione

Effe e Eagles. Aquile a confronto in vista del big match di domani Fortitudo-Cividale e in vista altresì delle ultime curve di regular season di A2, in attesa della giostra conclusiva che decreterà, dando già per assodata la promozione di Udine (l’Apu viaggia a +4 su Rimini), l’altra promozione nella massima serie. Nell’ottica di previsioni e conteggi playoff, la prima notizia dal campionato riguarda il compimento di tutti i recuperi mancanti: ora tutte e 20 le squadre hanno 34 partite giocate e, con 8 punti ancora in palio, per la Effe di coach Attilio Caja l’obiettivo del secondo posto e del fattore campo fino alla finale è all’incirca un’illusione. Rimini, che arriverà in piazza Azzarita il giorno di Pasquetta (diretta RaiSport e palla a due ore 20,45), come detto è seconda e dovrebbe realizzare uno 0/4 contro Vigevano (casa), Udine (trasferta), Fortitudo (trasferta) e Nardò (casa): non impossibile, ma altamente improbabile.

Per Bologna, dopo le dichiarazioni sulle mire di primo e poi secondo piazzamento, la cosa migliore è ricalibrare realisticamente il proprio futuro. Che certo non vuol dire spostare verso il basso la barra delle aspirazioni, ma fare i conti con se stessa: infortuni, giocatori disponibili per la bagarre finale e, di conseguenza, rendimento di una squadra che non è praticamente mai stata al completo da inizio anno. Ma che ha saputo disporre di risorse mentali che diversamente non l’avrebbero guidata ai piani alti della classifica.

Primo step: domani. Dove almeno sulla carta regna l’equilibrio, come si può leggere dai 40 punti ciascuno, il medesimo percorso in termini di vittorie e sconfitte, ma inevitabilmente qualche differenza. Complessivamente Bologna è il quattordicesimo attacco del campionato (75,9), Cividale il quinto (79,7), medie che differiscono quando si parla del PalaDozza (Bologna è l’ottavo attacco con 80,1) e dei friulani in trasferta (Cividale è sesta con 78,1). Per quanto concerne le difese complessive la Effe è la miglior seconda (73,5) alle spalle di Cantù (73,3), mentre la squadra di coach Stefano Pillastrini figura al tredicesimo posto (79,7): al PalaDozza la Effe concede invece 69,6, mentre lontano da casa Cividale fa segnare 80,3 (dodicesima).

Numeri interessanti per poter ipotizzare quanto si potrebbe vedere sul parquet, ma in gioco entrano anche il fattore emotivo delle ultime 4 gare di campionato, la pressione del PalaDozza e il fatto che per compiere la vera impresa la Fortitudo dovrebbe ribaltare il -11 dell’andata e guadagnare un cruciale scontro diretto in vista del trittico Forlì-Rimini-Livorno.

A proposito di Forlì, è arrivato l’ok per la trasferta dei tifosi biancoblù, che potranno beneficiare di 450 biglietti.