Fortitudo contro Cantù: sfida decisiva per continuare a sognare nei playoff

Vincere per continuare a sperare e a sognare. Terza sfida della serie dei quarti di finale e confronto che vale una stagione per la Fortitudo. Alle 20,30 Matteo Fantinelli e compagni non hanno altro risultato che la vittoria contro una Cantù avanti 2-0 nella serie e a un passo dalla semifinale. La Fortitudo deve vincere per portare la serie a gara-quattro eventualmente in programma, al PalaDozza, sabato alle 20,30. Serve una prestazione volitiva da parte dei ragazzi di Attilio Caja che se in difesa, a dire il vero più in gara-uno che in gara-due aveva ottimamente arginato le scorribande offensive di Cantù. In attacco avevano faticato tantissimo trovando, per continuità e qualità, nel solo Pietro Aradori, lo stoccatore principe. Per riuscire a battere Cantù, provare a cambiare l’inerzia della serie e portarla a gara-quattro, serve la stessa difesa e che Aradori possa avere un contraltare di pari o quasi efficacia offensiva, altrimenti si richiesta, come successo al PalaDesio, che a lungo andare i brianzoli prendano le giuste contromisure, inaridendo l’attacco dell’Aquila.

Per riuscire in un’ impresa servirà l’aiuto del popolo biancoblù che anche in occasione della sfida di questa sera riempirà il PalaDozza. La prevendita prosegue anche oggi, ma i numeri sono già eccellenti, anche se non c’è da stupirsi visto il calore, la passione, il tifo con cui viene seguita da sempre la Effe da parte della sua gente.

In occasione dei playoff la Fossa, che sta organizzando una coreografia apposita, ha chiesto a tutti i tifosi di indossare una maglia blu per coloro che occuperanno i settori Calori e Schull e una maglia bianca invece per coloro che hanno acquisto i biglietti per i settori Graziano e Azzarita.

A livello di formazione, dovrebbe a tutti gli effetti essere la stessa di gara-due. Luca Vencato non recupera come ha comunicato ieri la Fortitudo. Approfondimenti diagnostici, in seguito alla persistenza della sintomatologia dolorosa accusata durante la partita con Pesaro, hanno evidenziato una lesione al muscolo popliteo di sinistra, con il playmaker che sta proseguendo con le terapie già impostate e con ulteriori controlli che verranno eseguiti la prossima settimana.

Scontato che con l’assenza di Vencato, tra i 10 senior a referto vada ancora Gherardo Sabatini e chissà che dopo essere andato a referto, ma senza giocare, in gara-due stavolta il playmaker bolognese non possa dare anche una mano alla squadra in qualche spezzone di partita.

Rispetto a Desio serve ben altra prestazione da parte di alcuni elementi, vedi Mian e Freeman che sono mancati.

Direzione di gara affidata ad Attard, Perocco e Morassutti. Diretta streaming su Lnp Pass, radio su Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.