Fortitudo, Della Rosa è un valore aggiunto. Il nuovo play porta leadership ed esperienza

Avrà senz’altro cerchiato la data sul calendario col pennarello rosso Gianluca Della Rosa, che per un playmaker pistoiese che ha speso la maggior parte della sua vita con indosso la maglia della sua città non è certo un colore scelto a caso.

Ma da qui al 2 novembre, ovvero il gran giorno del primo faccia a faccia fra Pistoia (reduce dalla retrocessione dalla serie A) e la Fortitudo (che manca dal Paradiso da 3 anni), ci sarà tutto il tempo di capire di quale sostanza è fatto un giocatore tanto bramato da coach Attilio Caja, che di personalità ne sa qualcosa.

Sin dai primi contatti avvenuti in passato per fare in modo che ‘Della’ valicasse l’Appennino e imboccasse la Porrettana. Trascinatore, leader e tanto carisma, che ne hanno fatto non solo il capitano, ma un uomo-simbolo perfettamente in simbiosi con la sua piazza: il profilo del collega di reparto di capitan Matteo Fantinelli ha tutte le carte per tenere i giri del motore della Effe sempre alti, assicurando una qualità nel rendimento di squadra che nelle ultime due stagioni mancava.

Se prima Fantinelli faceva il bello e il cattivo tempo, spesso condizionando le fasi di gioco nelle quali era assente dal campo, ora con Della Rosa cambia radicalmente il volto della cabina di regia biancoblù. Specie quando nel curriculum si leggono 5 stagioni in serie A (128 presenze e 1506 minuti) e 6 in cadetteria (136 e 2174), che sommate al ruolo di capitano di Pistoia e volto della squadra (215 presenze), tracciano un profilo combattivo perfetto per la nuova Fortitudo che scenderà in campo.

A spingere nella sua direzione è anche il fratello di Gianluca, Tommaso, passato in estate al ruolo di capo-allenatore di Pistoia.

"Non essendo solo il suo allenatore, ma anche suo fratello – ha detto il coach toscano durante la sua presentazione dello scorso 18 giugno – ha fatto una scelta coraggiosa per la sua carriera. Ha sempre rinunciato a tutto per Pistoia fino ad oggi, non ci sono valori economici che tengono: perdo una grande persona e un grande giocatore a livello di campo, ma penso che per lui sia una scelta giusta".

Così è stata concepita la plancia di comando della nuova Fortitudo, mettendo davanti prima una certa attitudine alla leadership, poi una forte propensione alla corsa e ai ritmi alti. Da questa certezza sarà indispensabile che parta tutto il resto, dai punti di Moore all’intensità di Sorokas, passando per la capacità di Mazzola di occupare l’area e creare nuove spaziature.

Alle porte del ventinovesimo compleanno di Della Rosa (20 agosto) il primo regalo arriva dalla sua nuova tifoseria: che lo abbraccerà lunedì per un benvenuto che avrà il sapore di casa. E che trasmetterà alla squadra fin dove l’amore può arrivare.