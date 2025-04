Fortitudo di Attilio Caja in attesa del play in: sfida tra Pesaro e Torino decisiva

Ottava al termine della stagione regolare, la Fortitudo di Attilio Caja sa che se vuole provare a raggiungere i playoff deve comunque passare dal play in. E che dovrà affrontare, al PalaDozza, avendo avuto rispetto alle rivali una classifica migliore, la vincente tra Pesaro e Torino. Fin qui tutto sotto controllo. Solo che, fino a quando Pesaro e Torino non decideranno la data del loro confronto – domani o giovedì primo maggio? – non si capirà se l’Aquila scenderà in campo, in Piazza Azzarita, sabato o domenica. In attesa di sciogliere questo dubbio, che non è legato a proprie decisioni, la Fortitudo continua a lavorare in palestra. Contro Livorno è arrivata una vittoria importante per due motivi: per aver interrotto una striscia negativa e, soprattutto, per aver evitato, come era accaduto di recente, il crollo nell’ultimo quarto. Poi, ovviamente, Caja spera che questi giorni gli portino in dote buone notizie. Che sono poi legate a capitan Fantinelli, che è rimasto fermo nelle ultime due uscite e a Gherardo Sabatini, il cui ritorno (eventuale) regalerebbe quell’imprevedibilità e quelle accelerazioni che, senza di lui, sono mancate.