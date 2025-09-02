Fortitudo, doccia freddissima. Benvenuti, la stagione è già finita. Portaluppi a caccia di un sostituto

Brutta tegola per la Fortitudo. Attilio Caja perde il suo centro titolare Lorenzo Benvenuti infortunatosi a inizio dell’ultimo quarto di gioco dell’amichevole di sabato scorso con Montecatini. Dopo il trauma distorsivo riportato al ginocchio sinistro nel confronto con i toscani, la risonanza magnetica e la successiva valutazione ortopedica, a cui ieri pomeriggio è stato sottoposto Benvenuti, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco laterale. Fin da subito, il movimento innaturale del ginocchio e l’espressione di dolore del giocatore avevano fatto suonare forti i primi campanelli di allarme in casa Fortitudo, visto oltre tutto che già nel novembre del 2023 Benvenuti, allora giocatore di Cento, aveva riportato la rottura del legamento crociato dello stesso ginocchio sinistro nel match contro Rimini, dovendo saltare poi tutto il resto della stagione.

Nella passata annata Benvenuti, era stato uno dei migliori giocatori di Cento, contribuendo in maniera determinante con punti e rimbalzi, alla salvezza della Benedetto XIV e meritandosi la chiamata della Effe. Benvenuti dovrà operarsi di nuovo, con tempi di recupero che si annunciano molto lunghi. Per tipologie di infortunio del genere di parla come minimo dai 6 agli 8 mesi per il recupero, aggravati dalla considerazione che il problema si è ripresentato per la seconda volta sullo stesso ginocchio.

Una situazione che complica terribilmente anche i piani della Fortitudo che aveva puntato sulla qualità del centro fiorentino che era stato tra i primi acquisti estivi dei biancoblù. Con l’infortunio di Benvenuti, Caja si trova con un solo lungo di ruolo e, al di là di un maggiore impiego di Paulius Sorokas anche come centro, con Valerio Mazzola da ala grande più in campo e, quando rientrerà dal suo infortunio, Simon Anumba adattato da 4 tattico, è normale che in Fortitudo preso atto dell’infortunio si sia iniziato a guardarsi intorno e a cercare un centro italiano, che possa dare una mano in partita, ma anche in allenamento.

Difficile trovare un lungo, italiano e magari a costi contenuti, visto che il budget a disposizione integralmente o in buona parte è stato già utilizzato per fare la squadra e che l’unica alternativa sarebbe quella di chiedere uno sforzo aggiuntivo ai soci. Se anche fosse, il mercato degli italiani e dei centri in particolare offre molto poco. Nomi? Il general manager Flavio Portaluppi e lo stesso Caja si metteranno in moto alla ricerca, in tempi brevi, di un possibile sostituto. Tra le ipotesi percorribili non è da escludere nemmeno il ritorno dell’esperto Marco Cusin, attualmente svincolato e aggregato a Torino; ma sicuramente nelle prossime ore qualche altra alternativa arriverà sul tavolo della dirigenza biancoblù.

Tutto ciò mentre la campagna abbonamenti Fortitudo ha superato quota 2500 - obiettivo realistico e raggiungibile superare i 4000 - e con la squadra che a breve è in partenza per Caserta dove da giovedì sarà impegnata nel torneo organizzato dalla JuviCaserta avversaria proprio della Effe e che vede la presenza anche di Virtus Roma e Scafati che si sfideranno nell’altra semifinale. Venerdì le finali.