Fortitudo, ecco Gabriel. Stop per Freeman e Bolpin

Il meglio deve ancora venire. Lo canta Luciano Ligabue, lo sogna la Fortitudo che lasciati alle spalle tre sconfitte consecutive sembra aver voltato pagina ed essere ripartita col piede giusto. I successi con Cento e Rieti hanno riportato tranquillità in un ambiente che troppo spesso vive di alti e bassi. Il filotto di vittorie da gennaio aveva fatto sognare il popolo biancoblù, il tris di ko lo aveva mandato in crisi. La realtà è che questa serie A2, dura, difficile, sta regalando tante sorprese.

Da ieri la Fortitudo è tornata al lavoro al PalaZola, senza Bolpin ancora al presa dall’influenza e Freeman anch’egli febbricitante, senza Sabatini e con Vencato sotto i ferri (settima operazione stagionale per un giocatore della Effe) dopo la frattura del terzo metacarpo della mano destra subita con Cento. Rinnovato ottimismo, unità di gruppo e voglia di sacrificarsi gli uni per gli altri, gli ultimi casi sono la presenza in campo con Rieti di Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin, con l’Alpino con oltre 39 di febbre, confermano con in Fortitudo si stia facendo quadrato.

Fattore decisivo per il finale di campionato e i playoff sarà il ritorno di Kenny Gabriel che ha ripreso ad allenarsi e già ad Avellino domenica, anche se non per tanti minuti, potrà cercare di dare il suo contributo. Il rientro di Gabriel dà ad Attilio Caja un’arma offensiva in più. Giocare senza uno straniero dal 29 dicembre in poi non è stato facile, Thomas è passato come una meteora.

Il rientro dell’ala nativa di Charlotte porta maggiore qualità in attacco dove Mian e Aradori (e Freeman) sono gli unici terminali offensivi. Seppur non incantando fino al suo infortunio il 29 dicembre a Pesaro con lesione al menisco mediale che ha richiesto l’intervento chirurgico, Gabriel ha collezionato 18 presenze (più le 2 di Supercoppa) con una media di quasi 32’ di gioco, oltre 14 punti segnati e 6 rimbalzi, numeri che confermano la qualità, da esprimere ancora a pieno del giocatore.

Intanto in relazione alla partita di domenica con Rieti, il giudice sportivo ha multato la Fortitudo con una ammenda di 833 euro per offese collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri.

Continua infine ad allargarsi il parco dei partner della Fortitudo. Il Frantoio Valsanterno, guidato dall’amministratore delegato Luigi Aleotti, entra a far parte degli sponsor della Fortitudo dopo l’accordo firmato con il presidente Stefano Tedeschi.