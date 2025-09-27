Fortitudo, esordio al PalaDozza con Scafati. Il tifo biancoblù per un pronto riscatto

Bologna, 27 settembre 2025 - Esordio casalingo per la Fortitudo Flats Service Bologna che domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare Scafati nella seconda giornata di serie A2.

Reduce dalla sconfitta alla prima a Roseto degli Abruzzi, la formazione di Attilio Caja prova a rialzare subito la testa di fronte al proprio pubblico.

Sotto le volte del Madison di piazza Azzarita sono previsti 5mila anime biancoblù pronte a spingere Matteo Fantinelli e compagni al successo.

4619 tessere staccate, un sostegno e un amore infinito per i propri colori, la Fortitudo punta proprio sul fattore PalaDozza per riscattare il passo falso di sette giorni fa a Roseto degli Abruzzi.

Qui Scafati. Al PalaDozza arriva una Givova Scafati al completo. Caleb Walker ha completamente recuperato dal fastidio al gomito, che gli ha creato qualche problema nella gara d’esordio contro Mestre. “Andiamo a Bologna consapevoli dell’importanza della partita e del valore della Fortitudo - sottolinea coach Alessandro Crotti - Dovremo essere precisi nell’eseguire le nostre idee offensive, perché la difesa è il loro marchio di fabbrica. Ed essere bravi a tamponare quelle situazioni che in amichevole ci hanno creato delle difficoltà. Troveremo, inoltre, una squadra agguerrita perché reduce da una sconfitta, che sarà anche spinta dal pubblico sempre caldo del PalaDozza”.

Arbitri - Direzione di gara affidata al trio Rudellat, Nuara, Ugolini.

Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88. Differita televisiva su Canale 88, lunedì 29 settembre, alle ore 21:30.