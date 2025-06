Fortitudo: Flavio Portaluppi nuovo GM, si punta su Della Rosa e Benvenuti

Fatto il gm, adesso si fa la squadra. In attesa dell’ufficialità di Flavio Portaluppi come nuovo gm, attesa per oggi, la Fortitudo prova a fare anche la squadra. Già da tre settimane a questa parte, da dopo l’eliminazione con Cantù, brianzoli per altro favoriti nella finale promozione, la società si è messa al lavoro per allestire la squadra in vista del prossimo campionato di A2. Con l’ufficializzazione di Portaluppi, che porta esperienza nel management biancoblù, prenderà ufficialmente il via la campagna di rafforzamento della Fortitudo.

Sul fronte organico, sottocontratto Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin, la Effe vara decisa su una coppia di possibili acquisti toscani. Gianluca Della Rosa è un giocatore particolarmente gradito a coach Caja che vorrebbe portarlo sotto le Due Torri. Situazione in piena fase di evoluzione, con il playmaker capitano di Pistoia, dove dovrebbe essere ufficializzato il fratello Tommaso come capo allenatore, decisamente allettato dalla proposta della Fortitudo.

L’altro giocatore già finito sotto il mirino della Effe è invece il trentenne Lorenzo Benvenuti reduce dal biennio a Cento. Primo anno difficile complice la rottura del crociato, poi una stagione da grande protagonista nella salvezza conquistata con pieno merito dalla sua Cento.

Filippo Mazzoni