Fortitudo: con Forlì terzo ko di fila, si allunga l’ombra dei play-in

Bologna, 13 aprile 2025 – Terzo pesantissimo ko consecutivo per la Fortitudo, priva di Pietro Aradori, che esce dal derby emiliano romagnolo di Forlì con un 67-58 che, visto l’odierno successo di Milano a Cividale, fa scivolare i biancoblù al nono posto: ovvero in zona play-in, quando mancano 80’ alla fine della regular season. A Pasquetta si torna in campo per l’ultimo passaggio di regular season al PalaDozza: alle 20,45, con diretta RaiSport, arriva Rimini.

La cronaca

Come forse era auspicabile visto il peso del derby, difese ad alto regime e attacchi contratti nelle prime battute di gara, con Freeman e Bolpin a sbloccare il tabellone e con Harper e Magro a replicare al 5’ col primo vantaggio biancorosso del match (7-6). Battistini, subentrato a un Gabriel anonimo, fa riprendere alla Effe il timone del match e con Mian, che nel frattempo costringe Harper al secondo fallo, tocca il +2 pareggiato in men che non si dica da Pascolo: alla prima sirena è un 11-11 senza gioie da ambo le parti. L’inerzia cambia tuttavia a inizio secondo quarto, con Panni, Gabriel e Fantinelli che vedono il fondo della retina dopo qualche minuto di maggiore qualità difensiva che inceppa Forlì (17-22). ‘Fante’ fa +9 in rapida sequenza dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo di Bologna (11 extra-possessi nel primo tempo) ed è una spallata che costringe coach Antimo Martino al secondo time-out a distanza ravvicinata. Tavernelli dà ossigeno ai romagnoli, Fantinelli scrive +11, ma come un fulmine a ciel sereno è sull’asse Del Chiaro-Pollone-Cinciarini che Forlì riesce a rimettersi sui binari del match in volata, col break che manda tutti a riposo sul 27-30.

Il cambio del trend era nell’aria: Forlì pareggia i conti a inizio ripresa con tripla di Perkovic e appoggio di Del Chiaro su rimbalzo d’attacco (32-32). Tripla di Harper, tripla di Del Chiaro e per Bologna è notte (-8 e 13-0 di parziale per i biancorossi). La Fortitudo si slega, l’Unieuro fa +9, ma i sussulti finali di Mian e Gabriel permettono agli ospiti di restare in gara (51-47).

Pascolo+Perkovic: Forlì trova il massimo vantaggio in rapida sequenza (+10) e costringe Caja al time-out per riordinare le idee nel momento di maggiore affanno dei suoi. Situazione che non cambia, con poche idee in attacco e ritardi grossolani in difesa che danno fiducia ai padroni di casa: 5-0 di Cinciarini, +13 Forlì e Bologna che deve estrarre un coniglio dal cilindro. Ci provano Freeman e Fantinelli a rammendare il gap quando sul rettilineo finale mancano 2 giri di cronometro. I biancoblù affrettano per provare l’assalto, ma Del Chiaro la chiude rovesciando addirittura la differenza canestri dell’andata. Ora la strada di Bologna si fa molto complicata.

Il tabellino

Forlì 67 – Fortitudo 58

Unieuro Forlì: Parravicini 5, Cinciarini 9, Tavernelli 3, Gaspardo 2, Perkovic 8, Pascolo 4, Magro 2, Del Chiaro 11, Pollone 8, Sanviti ne, Errede ne, Harper 15. All. Martino.

Flats Service Fortitudo Bologna: Ferrucci Morandi ne, Bonfiglioli ne, Gabriel 12, Battistini 1, Menalo ne, Bolpin 5, Panni 3, Cusin 3, Mian 6, Fantinelli 12, Freeman 16. All. Caja.

Arbitri: Salustri, Giovannetti e Lupelli. Note: parziali 11-11; 27-30 51-47. Tiri da due: Forlì 10/24; Fortitudo 17/36. Tiri da tre: 10/30; 5/29. Tiri liberi: 17/24; 9/19. Rimbalzi: 42; 44.