Fortitudo Imbrò: "Possiamo battere Cividale"

La forza e la determinazione del gruppo, la spinta del pubblico e la voglia di lasciarsi alle spalle, almeno da un punto di vista fisico, un periodo particolarmente difficile. Out Lorenzo Benvenuti per tutta la stagione, indisponibili il lungodegente Simon Anumba e da qualche giorno anche Valerio Mazzola. E’ una Fortitudo ridotta ai minimi termini, con appena 2 lunghi, quella che si appresta a ospitare domani pomeriggio al PalaDozza, Cividale. "Ci attende un confronto impegnativo – sottolinea Matteo Imbrò intervistato a Canale 88 – conosco Pilastrini, mette i giovani in fiducia e li responsabilizza. Sanno come giocare, sono tanti anni che il nucleo della squadra è lo stesso, dobbiamo impattare la sfida nel modo migliore così come abbiamo fatto con Scafati".

L’ex play di Pesaro, ultimo in ordine temporale a essere arrivato, analizza il momento della squadra. "A Roseto alla prima in campionato non abbiamo dimostrato il nostro valore, con Scafati invece abbiamo fatto quello che sappiamo fare, giocando con aggressività ed energia. Adesso pensiamo solo a Cividale. Purtroppo dobbiamo sopperire ad assenze importanti, ognuno di noi deve mettere qualcosa in più, dando sempre il massimo come per altro facciamo per ogni appuntamento".

Parole che caricano un ambiente biancoblù che Imbò conosce bene. "A Bologna ho vissuto da giovanissimo e conoscevo già la città. Le sensazioni sono molto positive, in Fortitudo si lavora tanto e si lavora bene. L’emozione di giocare al PalaDozza? L’avevo già provata, anche se in maniera molto diversa con gli Eagles in B. Il calore si sente sempre durante la partita, ma anche fuori quando la gente ti incontra per strada. Con Scafati abbiamo patito un po’ all’inizio la tensione, poi ci siamo sciolti e nella ripresa abbiamo dimostrato quel che valiamo".

Fronte Cividale a presentare il confronto con la Effe di domani è coach Stefano Pillastrini ex e bolognese doc. "Ci attende una trasferta difficilissima contro una squadra che viene da una vittoria notevole con Scafati e che ha a suo favore sicuramente un fattore campo tra i più impattanti della categoria – ha confermato Pillastrini -. Per noi è un grande test, perché dovessimo riuscire a essere competitivi in una partita come questa sarebbe un bel un bel passo in avanti nel nostro processo di crescita".

Sempre per Cividale a parlare del confronto è Lucio Redivo uno dei giocatori più importanti dei friulani. "Sappiamo che per noi sarà una partita dura, molto tosta la Fortitudo è particolarmente agguerrita in casa sua – sottolinea il ’sindaco’ – con la grande spinta che sa dare la tifoseria della Effe e poi loro sono una squadra molto fisica, ben allenata e con una panchina lunga, ricca di giocatori che hanno già giocato ad alto livello. Per vincere noi dobbiamo fare una partita perfetta".