Fortitudo: Imbrò, Sarto e la Supercoppa. Settimana intensa per la squadra di Caja

Sarà una settimana leggermente più corta, ma decisamente intensa per una Fortitudo che si appresta alla prima uscita ufficiale. Oggi inizia l’avventura di Matteo Imbrò. Il trentunenne playmaker ex Pesaro, che ha seguito la squadra a Caserta durante il torneo campano, è atteso dal primo allenamento con la squadra.

La trasferta a Caserta è servita a Imbrò per conoscere i compagni fuori dal terreno di gioco, adesso è arrivato il momento di farlo sul parquet del PalaZola.

Da oggi a giovedì coach Caja cercherà di inserirlo nel meccanismo di squadra biancoblù. Un meccanismo che al momento funziona come un orologio svizzero, preciso, perfetto, senza perdere un colpo, come il 6/6 messo a segno da Matteo Fantinelli e compagni in questo precampionato conferma.

Venerdì si comincia a fare sul serio con la semifinale di Supercoppa a Ravenna con Rimini. Moore e Sorokas hanno fin qui dimostrato grandi qualità trascinando, dal punto di vista realizzativo la squadra, ma la base, specie quando si parla di una formazione di A2, è e rimane quella degli italiani.

Tra questi una citazione di merito va ad Alvise Sarto. Chiamato in estate a prendere il posto di un elemento che ha fatto la storia della Effe come Pietro Aradori, il venticinquenne veneziano si sta confermando come ottimo scorer, poco meno di 13 di media per lui nelle 6 sfide precampionato, ma ha dimostrato anche ottime doti difensive, riuscendo a dare un discreto contributo in entrambe le metà campo.

Senza pressione, ma con impegno e serietà, Sarto è uno dei più importanti colpi di mercato dell’Aquila, un punto di riferimento fondamentale per la stagione che sta per iniziare. Oggi sarà un giorno importante per l’ex Rimini Simon Anumba. L’ala della Fortitudo è atteso dalla risonanza magnetica, necessaria per rivalutare la condizione e stabilire lo stato della lesione muscolare che lo ha costretto ai box ad inizio preparazione.

Qualche acciacco, ma per fortuna niente di serio invece per Gianluca Della Rosa. Nel primo tempo del confronto di venerdì con Scafati ha subito una contusione al ginocchio destro. Fuori per il resto del primo tempo, il playmaker è rientrato regolarmente in campo nella ripresa, con una fasciatura protettiva, contribuendo in maniera importate al break decisivo che ha portato la Effe a far proprio il trofeo casertano. Un trofeo che la squadra ha voluto dedicare a Lorenzo Benvenuti.