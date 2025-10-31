Fortitudo Imbrò senza pace: si ferma ancora

Per certi versi è incredibile come una Fortitudo con rotazioni così limitate, e soprattutto con quella buona dose di ‘sfiga che ci vede benissimo’, possa veleggiare ai piani alti dell’A2 quasi con disinvoltura. Ma solo per certi versi, è bene evidenziarlo. Perché per altri la risposta è chiara e la si può leggere bene nelle parole di coach Attilio Caja di martedì sera: "L’aggressività è frutto di quello che hai dentro. I ragazzi si preparano, fanno un lavoro serio e sono contento che si meritino queste soddisfazioni".

Un concetto tanto lapalissiano nello sport quanto determinante ai fini di un risultato e che, in una piazza come questa, è opportuno riproporre ciclicamente per tenere alta l’asticella dell’auto-esigenza. Un’idea che a Caja è molto cara e che è stato un po’ il mantra che nelle ultime stagioni ha guidato la squadra verso due playoff, con le opportune differenze fra quelli persi contro Trapani e quelli persi contro Cantù. Ma tant’è. Quel che è certo in questo momento è che una squadra radicalmente rinnovata durante l’estate, e ancora in fase di amalgama per quanto si intravveda già uno spirito di gruppo, sta viaggiando al quinto posto, a -2 dal tandem di testa formato da Verona (contro la quale Bologna ha lo scontro diretto favorevole) e Pesaro (contro la quale Bologna è sotto). Un mezzo miracolo visto che, statistiche alla mano, sono solo 6 i giocatori che hanno giocato tutte le 8 giornate di campionato (5-3 il record biancoblù). Fra loro la coppia di top scorer Lee Moore (17,9 punti di media) e Paulius Sorokas (15,4 e 9,4 rimbalzi), seguiti da Alvise Sarto (13,0), capitan Matteo Fantinelli (10,3 e 6,6 assist), Samuele Moretti (7,5 e 7,5 rimbalzi) e Gianluca Della Rosa (5,6 e 3,6 assist). Per il resto è una situazione che il club ha preferito non rendere più complessa, evitando di tornare sul mercato (Alessandro Morgillo si è accasato all’Urania Milano) e cercando di mettere a frutto il proprio patrimonio.

Patrimonio che annovera Simon Anumba di rientro dopo 2 mesi di stop, Matteo Imbrò, i cui accertamenti diagnostici effettuati ieri hanno evidenziato un risentimento muscolare che verrà rivalutato tra 15 giorni, Valerio Mazzola, tornato finalmente ad allenarsi dopo un mese ai box, e Vincenzo Guaiana, in crescita dopo l’ultimo match da protagonista. E ovviamente con Lorenzo Benvenuti fermo fine a fine campionato, in un reparto che soffre maggiormente di quello degli esterni e nel quale Caja ha dovuto chiedere gli straordinari ai suoi lunghi. Domenica alle 20,45 si valica l’Appennino per il posticipo della nona giornata contro Pistoia: con la testa alle difese delle gare contro Verona e Torino.