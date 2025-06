Fortitudo: in arrivo il nuovo GM tra Flavio Portaluppi e Simone Giofrè

Ancora qualche ora per riflettere, ponderare e prendere una scelta senza influenze esterne, ma con la calma dei forti, di chi vuole fare ogni valutazione possibile prima di prendere una decisione così importante per il presente e per il futuro del club. La Fortitudo si prende tutto il tempo necessario per decidere quello che sarà il suo gm, chiamato, da ieri è ufficiale dopo il saluto della società, a prendere il posto di Nicolò Basciano.

Flavio Portaluppi e Simone Giofrè, con il secondo in vantaggio: da questa short list uscirà il nome del nuovo dirigente biancoblù che, insieme a coach Attilio Caja, sarà chiamato a gestire il mercato della Fortitudo e con esso il tesoretto, circa un milione di euro netti, messo come budget a disposizione per allestire la squadra.

Lo stesso Basciano, dopo due anni in biancoblù, ha lasciato ai social il suo saluto alla Effe e al suo popolo. "Ogni giorno vissuto qui ho trovato qualcosa che resterà con me per sempre. Grazie alla società per la fiducia, allo staff per il cammino condiviso, ai ragazzi per ogni battaglia affrontata insieme. Grazie ai tifosi, che rendono questa maglia qualcosa che va oltre lo sport. È stato un onore".

Filippo Mazzoni