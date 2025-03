Fortitudo in emergenza. Panni sarà il vice Fantinelli

La Fortitudo prova a far quadrato. Superato il momento di difficoltà in campo, dopo le tre sconfitte consecutive grazie al successo conquistato mercoledì scorso a Cento, la Effe prova a ripartire, dando continuità ai propri risultati nonostante l’emergenza di organico.

L’infortunio di Luca Vencato ha privato coach Attilio Caja dell’unica reale alternativa a Matteo Fantinelli. Il ko di Sabatini e adesso quello di Vencato, costringeranno il tecnico pavese ad accorciare le rotazioni dando spazio ad Alessandro Panni da vice Fantinelli e chiamando a un super lavoro anche Bolpin.

Una continua emergenza per la Fortitudo che si appresta, da martedì a riabbracciare Gabriel e che perde per paio di mesi in caso di operazione – sarebbe la settima per un giocatore della Effe – Vencato. Il consulto di lunedì a Modena chiarirà la situazione della mano del playmaker bresciano che nel caso finisse sotto i ferri tornerebbe a disposizione a fine aprile, più o meno nello stesso periodo che si prevede, forse anche qualche giorno prima, del rientro di Gherardo Sabatini.

Per due mesi la Fortitudo andrà avanti così, senza ritocchi di mercato e fiducia a chi c’è a disposizione, anche se tesseramenti alla mano, la Flats Service potrebbe ancora fare un ulteriore movimento in entrata, anche se a conti fatti ci sono già 12 giocatori tesserati di cui per le regole vigenti solo 10 possono andare a referto.

Ovvio che lo sguardo sul mercato c’è sempre, ma altrettanto ovvio che per questioni di possibilità, ma anche di budget gioco forza si è scelto di andare avanti con chi, a più riprese si è dimostrato all’altezza della situazione. Oltretutto dal punto di vista societario, i soci stanno provvedendo in queste settimane alla ricapitalizzazione del milione e mezzo necessario per la gestione, da qui a fine anno, del club.

Al momento, come stabilito nella precedente assemblea, non all’unanimità, alcuni soci hanno già eseguito versamenti in conto per il futuro aumento di capitale, altri invece devono ancora farlo.

Una situazione in corso d’opera che potrebbe far variare anche la ripartizione delle quote dei soci.

In tutto questo domani è già tempo di campionato, con la sfida in programma alle 18 al PalaDozza contro la Real Sebastiani Rieti quarta forza del campionato.

In ballo c’è una posizione playoff da migliorare e una sconfitta, il 6 novembre scorso 61-60, da vendicare.