Fortitudo, l’affare Morgillo è in stallo. Anumba torna al servizio di coach Caja

Anumba sì, Mazzola no, Morgillo forse. Mercato e infortuni tengono in questo momento banco in casa Fortitudo tra giocatori che rientrano, altri che sono costretti a rinviare il loro ritorno in squadra e altri ancora che alla fine potrebbero tornare a indossare la casacca della Fortitudo. Nel dopo sconfitta con Pesaro a società e staff Effe una cosa è balzata subito agli occhi, che con un organico ridotto ai minimi termini e attualmente con appena due lunghi a disposizione, ad andare avanti così si fa una gran fatica. Il primo tassello per ricomporre il puzzle bianconblù lo ha messo il ritorno a disposizione di Simon Anumba.

L’ex Rimini in pratica fuori da inizio della preparazione dei primi di agosto, da martedì ha ripreso, anche se con ritmi tutti da verificare, ad allenarsi con il resto della squadra e salvo imprevisti potrebbe essere disponibile almeno per tornare in panchina domenica, a Cremona, contro la Juvi, anche se è difficile che con così pochi allenamenti alle spalle possa essere di aiuto. Anche domenica il peso del lavoro sottocanestro della Fortitudo sarà affidato a Paulius Sorokas, Samuele Moretti e da quel quel Vincenzo Guaiana che si è adattato a fare da cambio dei lunghi.

Chi almeno domenica non ci sarà è sicuramente Valerio Mazzola. Il ferrarese è ancora ai box per la lesione femorale, ma il suo recupero procede come da programma e dalla prossima settimana dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo.

Situazione invece work in progress per Alessandro Morgillo. Il centro della Juvi Cremona, prossima avversaria domenica proprio della Effe, era stato offerto alla Fortitudo che vista la positiva esperienza pregressa con la canotta biancoblù del giocatore napoletano si era interessata. Saltato il possibile scambio alla pari con Anumba, l’affare è andato in stallo. La richiesta di un buyout da parte della formazione lombarda, dopo che la stessa Cremona aveva deciso di liberarsi di Morgillo per puntare sull’ex Scafati Bortolin, ha fatto fare un passo indietro alla Fortitudo.

A conti fatti l’affare si è cristallizzato, ma ciò dipende anche dal fatto che Juvi Cremona e Fortitudo si troveranno di fronte domenica e per la formazione di Bechi non sarebbe proprio il massimo trovarsi subito di fronte l’ex Morgillo. Molto più probabile che la fumata bianca per il ritorno del centro in Fortitudo, andando a colmare il buco creato dall’infortunio di Benvenuti, possa arrivare nei primi giorni della prossima settimana.

Arrivi, partenze, ritorni, insomma tante situazioni che però non devono distogliere l’attenzione della Effe per quel che realmente conta, vale a dire la sfida di domenica contro la Juvi Cremona, dove i due punti in palio peseranno per il presente e il futuro.