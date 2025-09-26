Fortitudo L’effetto PalaDozza per rialzarsi

La carica dei 5mila e l’effetto PalaDozza. La Fortitudo prova a lasciarsi alle spalle il momento negativo dopo la sconfitta di Supercoppa con Rimini e il passo falso di Roseto, facendo leva sul fattore campo, sul tifo del pubblico e sulla voglia di rivalsa dei giocatori.

In campo i tifosi biancoblù si attendono una squadra affamata, pronta ad azzannare una preda che si chiama Scafati e vogliosa di tornare a ruggire. Sulle tribune ci saranno almeno 5mila i tifosi alla prima in Piazza Azzarita. La quota abbonati si è chiusa con la ragguardevole cifra di 4.619 tessere, stabilendo un nuovo record per quel che riguarda la Effe.

Tra tifosi e partner sono stati tantissimi a rinnovare il proprio abbonamento o a sottoscrivere uno nuovo per la prossima stagione. Alla quota abbonati vanno aggiunto quelli che hanno deciso di acquistare il singolo biglietto per la singola sfida con Scafati e considerata anche la presenza della tifoseria campana, quota 5mila dovrebbe essere molto vicina o addirittura superata per ogni sfida che la Effe giocherà nella splendida bomboniera del PalaDozza.

Una ’Bombonera’, che al pari del celeberrimo stadio Alberto José Armando dove gioca la formazione argentina del Boca Juniors sarà ribollente di tifo e di calore. Un fattore, il PalaDozza, che tutti giocatori a disposizione di Attilio di Caja, capitan Matteo Fantinelli escluso, hanno affrontato da avversarii, ma che proveranno per la prima volta sulla loro pelle da giocatori della Fortitudo. Il calore del tifo, l’atmosfera caldissima del Madison sa scaldare gli avversari, ma sa fa spingere ed esaltare i propri beniamini, perché per tanti tifosi la Effe più che una squadra è una fede.

Domani intanto a Cividale è già tempo di sfida di alta classifica tra i friulani padroni di casa e recenti vincitori della Supercoppa e la corazzata Verona che si affrontano nell’anticipo della seconda di campionato. Tra domani e domenica si giocherà il resto della giornata compreso Fortitudo-Scafati.

Proprio in previsione della sfida con i campani, e delle successive sfide casalinghe la società biancoblù a precisato quelle che saranno disposizioni logistiche per tutta la stagione, con l’obbligo di accedere all’impianto con abbonamento e biglietto e un documento di identità valido, che corrisponda a quello dell’intestatario dell’abbonamento-biglietto. Nel caso in cui l’abbonamento venisse prestato dal titolare ad altra persona sarà necessario presentare anche il documento ’Cambio nominativo abbonamento’ scaricabile sul sito della società.