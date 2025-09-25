Fortitudo, Mazzola è il leader silenzioso: "Un sogno riportare l’Aquila in serie A"

Bologna, 25 settembre 2025 – La Fortitudo riparte dai suoi capisaldi e tra questi c’è il leader silenzioso Valerio Mazzola. Trentasette anni l’ala, abbracciato il progetto Fortitudo, sogna il ritorno in serie.

Mazzola prima di tutto come sta? "Bene, è stato un primo mese e mezzo di lavoro impegnativo, non sono al top della forma, ma sono soddisfatto della condizione attuale, lavoro e stiamo lavorando per migliorare".

Il precampionato era andato benissimo, poi Supercoppa e campionato un po’ meno… "Tra amichevoli e partite ufficiali c’è una emotività e una pressione molto diversa. Siamo una squadra nuova che deve conoscersi e sicuramente da questo punto di vista dobbiamo maturare, certo che anche gli infortuni di questo avvio hanno aggiunto difficoltà in più, ma …".

Dica. "Non facciamo drammi. Il campionato è lungo non dobbiamo affrontare le partite con la pressione che sia una finale di Coppa del Mondo, questo è uno step di crescita importante. Ci attende una maratona non uno sprint, diamo il giusto peso alle sfide anche se dobbiamo metterci ovviamente più presenza e aggressività".

Torniamo al ko di Roseto. "Pensavo che saremmo partiti con ritmi diversi, forse questo blocco iniziale e una maggiore fisicità degli avversari ci hanno condizionato in avvio. Abbiamo provato a riaprirla, ma di fronte abbiamo trovato una squadra che ha giocato col coltello tra i denti, ma sarà sempre così quando le squadre giocheranno con noi".

Domenica vi attende la prima casalinga con Scafati. "Sarà un’emozione particolare, che adesso non saprei descrivere ma che voglio godermi in ogni momento. Il nostro pubblico ci dà stimoli, entusiasmo, quell’energia extra di cui abbiamo bisogno per riportare la Fortitudo dove merita".

E dove merita di giocare la Effe? "Mi piacerebbe tornare in serie A e farlo con la squadra con cui gioco adesso. Il mio sogno è questo ma, anche per scaramanzia, non aggiungo altro".

Obiettivi? "Dobbiamo essere ambiziosi, ma anche obiettivi. Ci sono squadre forse più forti. Noi dobbiamo farci trovare pronti nel momento decisivo della stagione. Siamo una squadra di qualità che può lottare per l’altissima classifica, cercheremo di giocarcela fino alla fine".

Come nasce la scelta della Fortitudo e, dopo tanti anni in A, di scendere di categoria? "Volevo rimettermi al centro di un progetto. L’ultimo anno è stato difficile. Ho pensato all’offerta della Fortitudo, a quello che mi hanno detto alcuni amici che ci erano già passati e questa pulce nell’orecchio mi ha fatto decidere di rimettermi in gioco in una situazione che mi intrigava".

Si sente un leader di questa nuova Fortitudo? "Se vogliamo posso dire di essere un leader silenzioso, non sono quello che stimola i compagni con le parole, ma cerco di essere un esempio in attitudine e professionalità".

Conosce la città, nel suo passato anche la Virtus. Secondo lei, Bologna è Basket City? "La passione per basket si evince nettamente in città, la si respira a pieno".