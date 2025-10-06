Fortitudo Moore fa esplodere il PalaDozza

FORTITUDO 81 GESTEVO CIVIDALE 78

FLATS SERVICE : Fantinelli 13, Moore 12, Sarto 24, Sorokas 22, Moretti 6; Della Rosa 1, Imbrò 3, Guaiana; Braccio ne, Barbieri ne, Gamberini ne. All. Caja. UEB GESTECO CIVIDALE: Redivo 5, Marangon 10, Cesana 3, F. Ferrari 11, A. Ferrari 10; Mastellari 16, Rota 13, Rocak 3, Berti 4, Amici 3, Brizzi ne. All. Pillastrini. Arbitri: Barbiero, Marzulli, Pecorella.

Note: parziali 29-25, 50-38, 72-64. Tiri da due: Fortitudo 17/30; Cividale 14/33. Tiri da tre: 10/24; 12/32. Tiri liberi: 17/22; 14/16. Rimbalzi: 32; 32.

Una tripla di tabella di Lee Moore a 19“ dalla fine regala il secondo successo consecutivo alla Fortitudo. Davanti al 5.257 spettatori del PalaDozza, una Flats Service ridotta ai minimi termini, ma che si avvale di una eccellente prova balista di Sorokas e Sarto, batte l’arcigna Cividale dell’ex Stefano Pillastrini, grazie alla prodezza balistica del suo esterno americano. Fortitudo senza Mazzola e Anumba e ovviamente Benvenuti, Cividale che invece deve rinunciare all’ex Deshawn Freeman a bordo campo e applaudissimo.

I friulani presentano in campo lo svizzero Rocak arrivato proprio a sostituire l’ex Effe. Caja ha i lunghi contati ma la sua Effe con Guiana a dare qualche minuto a due stoici Moretti e Sorokas parte subito a mille all’ora. L’avvio di sfida è un continuo botta e risposta. Marangon lancia Cividale sul 12-16, ma uno scatenato Alvise Sarto, 14 punti nei primo quarto (18 all’intervallo) trascina letteralmente la Effe che tocca il +6 sul 28-22. La Fortitudo continua a bersagliare in attacco e chiude bene in difesa. L’assist di un ispirato Moore per il canestro di Moretti manda in estasi il PalaDozza e la Effe trova energia sui due lati del campo per chiudere al meglio all’intervallo. A inizio ripresa arriva anche il massimo vantaggio biancoblù sul +14 a cui Cividale risponde con 4 triple che al 25’ riportano i friulani a stretto contatto sul 57-53. Altre due bombe dell’altro bolognese Martino Mastellari riportano Cividale a -3, ma la premiata ditta Sarto-Sorokas respinge il tentativo di rimonta friulana. Nell’ultimo quarto di gioco la Flats Service prova a controllare il ritmo.

L’azzurrino Francesco Ferrari, in odore di chiamata in nazionale maggiore, non ci sta e nel finale Cividale ha anche l’occasione per il sorpasso ma Redivo fallisce la tripla, mentre dall’altra parte del campo, a 19“ dalla fine, la bomba di tabella di Moore vale l’81-76 che vuol dire seconda vittoria per la Effe. Mercoledì si torna subito in campo per il confronto in programma al PalaFacchetti contro l’Urania Milano.