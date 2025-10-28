Fortitudo, non fermarti adesso . Al PalaDozza c’è la Torino degli ex

È di nuovo aria di campionato per la Fortitudo. Questa sera, alle ore 20.30, la formazione di coach Attilio Caja scende in campo per affrontare, nella ottava giornata di serie A2, la Reale Mutua Torino in casa sua, al PalaDozza. Priva di Benvenuti e Mazzola, la Flats Service punta a recuperare, anche se non al meglio, Matteo Imbrò e ad integrare maggiormente Simon Anumba. Dopo l’importantissima vittoria con Verona, Caja punta quindi ad allungare il proprio organico anche se, al di là dei singoli, ci si attende di vedere scendere in campo una squadra che metterà fisicità, determinazione, grinta e carattere nello stesso modo che si è vista contro la Scaligera.

"Torniamo in campo a 72 ore dal dispendioso match con Verona – sottolinea il tecnico pavese – sabato abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, andando oltre la fatica, ma malgrado la stanchezza siamo stati sempre lucidi. Non abbiamo avuto grandi numeri in attacco, ma sappiamo che con la difesa si può fare molto bene". Si riparte quindi da un’indennità ritrovata, da una difesa, da una fisicità che dopo aver bloccato Verona vuol fare altrettanto questa sera con Torino.

"Sappiamo la forza della Fortitudo – sottolinea coach Paolo Moretti, intervistato su ieri da Etv – cercheranno di mettere aggressività e fisicità e di non farci giocare. Noi cercheremo di fare valere il nostro punti di forza acclarato vicino a canestro, mi aspetto da parte loro aggiustamenti particolari per bloccarci. Mi troverò di fronte Caja? Lo conosco bene, era assistente della nazionale juniores quando ero nelle giovanili azzurre. Le sue squadre hanno intensità, un dna chiaro e una loro filofosia di gioco. Dovremo fare il massimo per batterli, sappiamo che sarà durissima".

Oltre a coach Paolo Moretti nei piemontesi ci sono altri due ex come Marco Cusin e Davide Bruttini. Direzione di gara affidata a Boscolo Nale, Cassinadri e Bartolini. Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88. Oggi oltre alla Fortitudo si gioca la sfida tra la Scaligera Verona e Brindisi; domani tutto il resto dell’ottava giornata del campionato.

Le altre gare: Verona-Brindisi, Forlì-Mestre, Cento-Juvi Cremona, Rimini-Roseto, Avellino-Bergamo, Cividale-Scafati, Pesaro-Pistoia, Livorno-Milano, Rieti-Ruvo. La classifica: Verona, Pesaro e Brindisi 10, Juvi Cremona, Pistoia, Libertas Livorno, Fortitudo Bologna, Torino, Rieti, Scafati, Bergamo e Rimini 8, Cividale, Mestre, Avellino e Cento 6, Forlì, Roseto e Ruvo di Puglia 4, Urania Milano 2.