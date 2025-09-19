Fortitudo, presentate le nuove maglie

Bologna, 19 settembre 2025 – L’orgoglio di rappresentare un popolo, la determinazione di chi vuol iniziare nel migliore dei modi la propria stagione e la voglia di riportare società, squadra, tifosi dove meritano, nell’olimpo del basket. La Fortitudo sogna e lo fa indossando le nuove casacche, ufficialmente presentate al Circolo Bononia, in via Castiglione 1. Sulle divise ufficiali, realizzate dallo sponsor tecnico Joma, capeggia il logo Flats Service, a conferma dell’impegno di Matteo Gentilini non solo come socio di maggioranza relativa e di presidente del consorzio, ma anche dell’azienda di Vignola, al fianco della Fortitudo. A parlare per la Fortitudo sono stati il General Manager Flavio Portaluppi, il coach Attilio Caja e i protagonisti in campo Matteo Fantinelli, Paulius Sorokas e Samuele Moretti. “Essere in Fortitudo è un'esperienza entusiasmante - sottolinea Portaluppi - Mi sono trovato subito bene a Bologna. Con Caja siamo riusciti a costruire un buon gruppo, fatto di ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare, anche se, scusate il francesismo, la sfiga non ci ha ancora abbandonata. E’ stato un grande dispiacere perdere Benvenuti. Ribadisco c’è un gruppo che sta lavorando, sta spingendo in una unica direzione anche se sappiamo che abbiamo ancora molto da fare. Fa piacere vedere che gli sforzi che stiamo facendo sono apprezzati e i numeri ce lo confermano con sostegno dei tifosi”. Fronte tagliandi, a due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti della Fortitudo è stato sfondato il muro delle 4500 tessere già sottoscritte, con l’occasione nei prossimi 2 giorni di poter fare ancora meglio e avvicinarsi a quota 4567 dell’anno scorso. “Ho un bel gruppo di giocatori a disposizione, peccato per l’infortunio di Benvenuti e per l’indisponibilità iniziale di Anumba, ma ho dei giocatori seri che si stanno impegnando - conferma Caja - All’Università si studia ogni giorno non solo prima degli esami e i ragazzi si stanno impegnando al massimo in allenamento. Un grazie va alla società per essersi mossa subito dopo l’infortunio di Benvenuti prendendo Imbrò e ovviamente ai tifosi, la Fossa è sempre con noi, lotteremo dando sempre il cento per cento per ricambiare il loro affetto. Il campionato? Sarà difficilissimo ci sono tante squadre forti, non abbiamo un calendario facile, ma dobbiamo sempre fare il meglio possibile, testa bassa e pedalare, anche se ci vuole anche un po’ di fortuna”. Infine parola a capitan Matteo Fantinelli: “Abbiamo tanti abbonamenti e questo ci darà tanta responsabilità ma deve diventare la nostra forza. La nostra gente fa tanti sacrifici, già domenica dovremo dare il massimo per battere Roseto e poi non vediamo l'ora di giocare al Paladozza. Dare consigli ai nuovi? Dall’inizio della preparazione ho trasmesso tutto quello che vuol dire vestire questa maglia, alla prima casalinga lo capiranno da soli”.