Fortitudo, ora serve continuità. Caja punta sull’effetto PalaDozza

La Fortitudo si prepara alla riprova. Lasciata alle spalle la bella vittoria con Scafati, la formazione di Attilio Caja ha ripreso ad allenarsi in vista del secondo confronto casalingo consecutivo, quello di domenica al PalaDozza con Cividale.

Matteo Fantinelli e compagni trovano sulla strada una nuova avversaria di rango, come è la formazione diretta da Stefano Pillastrini recente vincitrice della Coppa di Lega. Una Coppa di Lega che non ha portato tanta fortuna a Cividale che alla viglia della prima sfida con Torino ha perso l’ex Deshawn Freeman mvp della Final Four di Supercoppa di Ravenna.

Sconfitta a Torino, Cividale si è rialzata, grazie ai suoi ragazzi terribili, superando la corazzata Verona. Per tamponare l’assenza di Freeman in Friuli ci si è mossi sul mercato firmando temporaneamente il ventiseienne svizzero di origini croate Toni Rocak, ala forte.

Molto negativa la prima sfida con Roseto, molto positiva la seconda con Scafati, la Fortitudo deve cercare di sfruttare ancora una volta il fattore campo, ma deve soprattutto trovare continuità nel gioco e nei risultati, in una serie A2 equilibrata. Basta vedere come dopo due giornate appena due squadre – Torino e Brindisi – siano al comando a punteggio pieno e di come appena tre team siano ancora fermi al palo. Serve continuità di rendimento e di risultati da parte della squadra che arrivano quando alle spalle c’è una società forte, un pubblico caldo e partecipe e un organico che scende sul campo per onorare al meglio la propria maglia.

Inutile nascondere che la Fortitudo sia ancora un cantiere aperto su tanti fronti, ma per il bene della causa, con un campionato che è ancora agli albori, tutte le componenti dovrebbero fare un passo di avvicinamento tra di loro, altrimenti si rischia di vanificare una stagione di A2 che non vede la Flats Service come favorita.

Ma l’Aquila, risultati alla mano, ha già dimostrato di poter regalare sorprese giornata dopo giornata, e chissà che la Fortitudo non possa esserlo. Occhi puntati sulla sfida di Cividale di domenica prossima, ma anche ad una settimana di avvicinamento intensa, ma che i biancoblù possono affrontare col sorriso sulle labbra dopo la netta vittoria con Scafati.

Ieri infine Matteo Fantinelli e Gianluca Della Rosa hanno partecipato all’appuntamento ’La cultura ospite in Residenza’ svoltosi al centro polifunzionale Madre Teresa di Calcutta vicino all’ospedale Bellaria e aperto a tutti i tifosi biancoblù. Al termine dell’incontro i due giocatori sono stati a disposizione del pubblico per selfie e autografi.